Steinen Mehrere Frauen begrapscht

Steinen-Höllstein. Am Samstagabend kam es in Steinen und Höllstein zu sexuellen Belästigungen von Frauen. Bislang weiß die Polizei von drei solcher Geschehnisse, bei denen zwei erwachsene Frauen und eine Jugendliche betroffen waren. Sie alle wurden laut Polizeibericht in den Abendstunden in einem Einkaufsmarkt in Höllstein beziehungsweise beim Bahnhof in Steinen von einem Mann unsittlich angefasst und begrapscht. Es ist möglich, dass noch mehr Frauen betroffen waren, so die Polizei weiter. Nach Bekanntwerden der Vorfälle suchte die Polizei mit mehreren Streifen nach dem Täter und war dabei erfolgreich.

Der Tatverdächtige wurde beim Bahnhof gesichtet und vorläufig festgenommen. Er wurde durchsucht; dabei wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 27-jährigen Flüchtling. Die Polizei bittet Frauen, die ebenfalls begrapscht wurden und sich noch nicht gemeldet haben, dies umgehend zu tun. Kontakt: Polizeiposten Steinen, Tel. 07627/970250.