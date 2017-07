Steinen Reitturnier in Steinen

Am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli, findet auf der Reitanlage neben dem Schwimmbad das traditionelle Sommerturnier des RV Wiesental Steinen statt. Die Prüfungen in Dressur und Springen beginnen jeweils ab 8 Uhr. Dabei handelt es sich um Dressurprüfungen bis Klasse L und Springen bis Klasse M mit Stechen. Daneben gibt es Prüfungen im Freizeitreiterbereich und für Nachwuchsreiter und Einsteiger. Die absoluten Höhepunkte im Springen sind die beiden M-Springen am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 15.45 Uhr (mit Stechen). In der Dressur sind die Höhepunkte die beiden L-Dressuren am Sonntag um 8.30 und um 11.45 Uhr. Gemeldet sind insgesamt 530 Starts.

Für die 14-jährige Louisa Leitner (Bild) mit ihrem 11-jährigen Wallach L´Artist ist das Turnier erneute die Möglichkeit, ihre Leistungen unter Beweis zu stellen. Sie hatte bereits letztes Jahr Erfolge in Springen der Klasse E und A zu verzeichnen; unter anderem erhielt sie am Turnier in Neuenburg den Fairnesspreis für einen fairen Umgang mit dem Pferd. Louisas Ziele für Steinen sind die Teilnahme am E- und A-Springen. Längerfristig möchte sie gerne als Nachwuchsreiterin für die Springmannschaft des Vereines starten und an den Ringmeisterschaften teilnehmen.

Das Wirtschaftsteam sorgt für Frühstück, Kuchen und Grillspezialitäten. Foto: zVg