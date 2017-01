Steinen-Hüsingen (w). Der Gesangverein Hüsingen lädt am Samstag, 21. Januar, zum Winterzauber in und um die Halle ein. Ab 17 Uhr wird der Männerchor mit einem reichhaltigen und abwechslungsreichen musikalischen Programm aufwarten. In der Männerchorversion von Paul Linckes „Frau Luna“ wird Anita Waibel den Solopart übernehmen, begleitet von Bettina Bruzek am Klavier.

Gespannt darf man auch sein, wenn die wunderlichen und seltsamen Abenteuer des spanischen Helden Don Quijote von La Mancha wieder Einzug in Hüsingen halten. Der Ritter von der traurigen Gestalt, sein getreuer Diener Sancho Pansa und die Stallmagd Aldonza werden für köstliche Unterhaltung sorgen – in Szene gesetzt von Anita Waibel, die auch als Sprecherin fungiert.

Mit von der Partie in der passend winterlich dekorierten Halle ist auch der Kinderchor des Hüsinger Kindergartens „Sonnenblume“.

Nach einer Pause wird am Schwedenfeuer im Schulhof mit Kinderpunsch und Winzer-Glühwein zünftig weitergefeiert – Bettina Bruzek wird mit ihrem Mann Bernd Bruzek und dessen Akkordeon einen musikalischen Ausflug in die Alpen unternehmen. Zudem wird es ein Eisstockschießen geben sowie Schneeball-Dart. Überraschen lassen darf sich das Publikum, was „The Fabulous Take Four“ in der Neuauflage des Hüsinger Winterzaubers musikalisch bieten. Neben dem musikalischen Angebot verwöhnen die Hüsinger Sänger ihre Gäste auch kulinarisch. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.