Steinen-Weitenau (os). Beim Kastanienhock der Abteilungswehr Weitenau erläuterte Kommandant Thomas Winter, weshalb das Fasnachtsfeuer in dem Steinener Ortsteil bereits am kommenden Sonntag, 26. Februar, abgebrannt wird.

Seit mehr als 40 Jahren, so Winter finde das Fasnachtsfeuer eine Woche vor dem Funkensonntag statt. Das liege unter anderem an den Fasnachtsferien, die am Rosenmontag beginnen, und es Kindern ermöglichen, am Sonntag länger auf zu bleiben. Winter rechnet damit, dass wie in den Vorjahren viele Gäste von auswärts kommen. „Mit dem frühen Termin haben wir ein Alleinstellungsmerkmal“, so Thomas Winter.

Entfacht wird das Fasnachtsfeuer am Sonntag, 26. Februar, um 19 Uhr am Friberg. Natürlich sorgen die Floriansjünger auch für die Bewirtung und stehen den weniger erfahrenen Scheibenschlägern mit Rat und Tag zur Seite.

„Unser Kastanienhock ist so etwas wie das Warmlaufen für das Scheibenfeuer“, sagte Abteilungskommandant Winter. Deshalb biete man auch Scheiben zum Kauf an; sie stammen von Werner Vollmer aus Kirchenhausen. Vollmer stellt die Scheiben in Handarbeit aus Buchenholz her.