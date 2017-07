Steinen Schreibwerkstatt im Zeichen Luthers

Steinen (w). Im Zeichen des Lutherjahrs wird seit Jahresbeginn das Neue Testament nach der neuen Lutherübersetzung 2017 von Hand in ein gebundenes Buch abgeschrieben - eine stolze Aufgabe, immerhin umfasst das Werk 297 Seiten, 8795 Sätze und 169 456 Wörter. An dem Projekt beteiligen sich auch verschiedene Lörracher Kirchengemeinden. Im Juli nun ist die Evangelisch-Lutherische Gemeinde Lörrach und Steinen an der Reihe. Petra Mack und Monika Klasen vom Kirchenvorstand haben das Buch im Gottesdienst am 25. Juni von der Matthäusgemeinde in der Stadtkirche Lörrach übernommen. Ab Juli ist in der evangelisch-lutherischen Christuskirche Steinen, Neumattstraße 29, eine Schreibwerkstatt eingerichtet. Wer Zeit und Freude daran hat, kann sich gerne an der Schreibaktion beteiligen. Das Schreibmaterial steht vor Ort bereit. Wer mitschreiben möchte, meldet sich für die Koordination im Pfarramt unter Tel. 07627 2301.