Steinen-Weitenau (os). In Weitenau geboren und aufgewachsen, eine Familie gegründet und fast sein ganzes Leben in der Heimatgemeinde gelebt: Fritz Gümpel kann heute seinen 80. Geburtstag feiern.

Geboren wurde er am 14. Februar 1937 als einer von fünf Söhnen einer Weitenauer Bauersfamilie. Nach der Schulzeit in Weitenau arbeitete der junge Fritz Gümpel ab Anfang der 50er Jahre zuerst als Knecht auf einem großen Bauernhof in der Nordwestschweiz, weil der heimische Bauernhof nicht genug abwarf. Nach der Zeit in der Schweiz fand der Weitenauer beim Höllsteiner Textilunternehmen Merian Arbeit und kehrte ins Heimatdorf zurück. Ab 1970 und bis zum Eintritt in den Ruhestand arbeitete Fritz Gümpel bei der Straßenmeisterei.

Bereits 1963 hatte er die seit den Nachkriegsjahren in Weitenau lebende, aus Rumänien geflüchtete Hilde Frey geheiratet. Gemeinsam mit dem Schwiegervater baute Fritz Gümpel mit viel eigener Arbeit das Haus am Fribergweg, in dem er immer noch lebt.

In seiner Freizeit hatte sich Fritz Gümpel früh dem Ringersport verschrieben. Da es in Weitenau erst ab Ende der 50er Jahre einen Sportverein gab, fuhren Fritz Gümpel und andere Weitenauer Ringer einst mit dem Fahrrad zum Training und zu den Wettkämpfen nach Kandern, erinnert sich der Jubilar. 1959 war Fritz Gümpel Mitgründer des Turn- und Sportverein (TuS) Weitenau, für den er viele Jahre aktiv und erfolgreich auf der Ringermatte war.

Stark engagiert war er Ende der 50er Jahre auch als „Bauarbeiter“. Man habe damals mit einer enormen Kraftleistung des ganzen Dorfes die Gemeindehalle erbaut und 1959 auch in Betrieb nehmen können, erinnert sich der Jubilar an eine „anstrengende, aber wunderschöne Zeit“.

Der Familienvater Fritz Gümpel – neben einem Sohn und einer Tochter hat er auch vier Enkel – blieb dem TuS und der Ringergemeinschaft WKG Weitenau-Wieslet auch über die Aktivzeit hinein treu.

Immer noch ist er Fan und Zuschauer bei den Heimkämpfen und nimmt gerne auch an den Fahrten zu den Auswärtskämpfe teil. Als Gründungsmitglied des TuS ist er längst Ehrenmitglied.

Den runden Geburtstag feiert Fritz Gümpel heute im Kreise seiner Familie und seiner Freunde aus dem Dorf.