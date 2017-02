Steinen-Höllstein. Am Samstag, 11 März, veranstaltet die Skiabteilung des TuS Höllstein eine Ski- und Snowboard­ausfahrt­ in die Schweiz, nach Lenzerheide/Arosa.Los geht es um 6 Uhr vom Parkplatz des Schwimmbads in Steinen mit einem Reisebus. Die Ankunft im Skigebiet wird etwa um 9 Uhr sein. Dort ist für jede Könnensstufe etwas Passendes zu finden. In dem weitläufigen Skigebiet gibt es keine langen Warteschlangen. Die Fahrtkosten liegen bei 20 Euro für Mitglieder des TuS Höllstein. Nichtmitglieder bezahlen 22 Euro. Die Liftkarte kostet für Erwachsene 65 Schweizer Franken für einen Tag, für Jugendliche 43 und Kinder 24 Franken. Weitere Informationen unter www.tus-ski.de oder unter Tel. 0151/61614471.