Steinen Spaß und Spenden beim Sommerfest

Steinen-Hägelberg. „Wir sind Kinder dieser Erde“ war das Thema des zu Ende gehenden Kindergartenjahres im Berghüsli.

Dieses Motto wurde auch beim Sommerfest aufgegriffen, in dessen Zentrum eine sportlich-spielerisch-spaßige Aufführung in der Turnhalle stand. Mehrere Wochen hatte das Erzieherinnen-Team des Berghüsli mit den Kindern das einstündige Programm einstudiert, das die Steppkes nun endlich ihren stolzen Eltern, Geschwistern und Großeltern präsentieren konnten. Schon allein die große Bühne mit Vorhang war für die kleinen Protagonisten wie ein Abenteuerspielplatz. Von der Trommelaufführung, bei der mit ordentlich Schmackes getrommelt wurde, über eine zirkusreife Pferdedarbietung und das Lied über die Frösche, die sich vor dem Storch verstecken, bis zu Turnparcours und F ahrrad–Rap: Bei der Aufführung war für jeden Besucher etwas dabei. Als der Vorhang gefallen war, gab es Applaus und Lob von allen Seiten.

An diesem Abend voll Spaß und Unterhaltung wurde auch an die Kinder gedacht, denen es nicht so gut geht und die nicht im Überfluss leben – die hungerleidenden Kinder in Ostafrika. Zur Unterstützung wohltätiger Organisationen wurde parallel zum Fest ein Flohmarkt veranstaltet, zu dem alle Eltern und Kinder etwas beigesteuert hatten. Insgesamt konnten an diesem Abend 282,73 Euro für den guten Zweck eingenommen werden.