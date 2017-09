Steinen Tank- und Rasthof

Mit dem internationalen Paket- und Expressdienstleister DPD hat sich ein erster Betrieb im neuen Gewerbegebiet zwischen B 317 und Fluss Wiese niedergelassen. Weitere Unternehmen werden folgen.

Steinen (hp). Ein Anfang ist gemacht: Das international tätige Logistikunternehmen DPD investierte rund 16 Millionen Euro in sein neues Paketsortierzentrum in Steinen, von wo aus es den äußersten Südwesten Deutschlands beliefert.

Entscheidenden Anteil daran, dass der Logistikriese nach Steinen kam, hatte die Procon Projekt Consulting GmbH aus Lörrach mit ihrem weitreichenden Netzwerk und zahlreichen persönlichen Kontakten.

Im Gespräch erinnern die Gesellschafter und Geschäftsführer Patrick Scheuermann und Gerhard Schneider an die Schwierigkeit, ein unerschlossenes Grundstück zu vermarkten. Kurzerhand entschloss sich die Procon, die Grundstücke selbst zu erschließen und die Erschließungsstraße im Auftrag der Gemeinde zu bauen. Die Straße ist dann nach Fertigstellung und Abnahme in das Eigentum der Gemeinde übergegangen, einschließlich der Sicherungspflicht. Scheuermann und Schneider loben ausdrücklich die Unterstützung durch den Gemeinderat sowie durch den damaligen Bürgermeister Rainer König und dessen Stellvertreter Christof Gebhardt: „Ohne sie, wäre es nicht soweit gekommen.“

Im Sommer 2016 konnte mit dem Bau der Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet „An der Wiese III“ begonnen werden, denn die an einem Bau interessierten Firmen erwarteten einen verlässlichen Anschluss.

Nachdem Patrick Scheuermann und Gerhard Schneider die Fäden in die Hand genommen hatten, kam Bewegung in die Sache. Dabei musste dem Verkehr (Stichwort 20-Meter-Streifen zur Bundesstraße) ebenso Rechnung getragen werden wie den Belangen des Umwelt- und Naturschutzes. So sei beispielsweise von Seiten des Landratsamtes vorgegeben worden, wie die Bepflanzung auszusehen habe, so Schneider. Die Schwierigkeit bei der Erschließung bestand darin, dass die Zufahrt zur Kläranlage des Abwasserverbands Mittleres Wiesental aufrechterhalten werden musste. Erst als die 550 Meter lange und einschließlich Fußgängerweg und Grünstreifen 10,5 Meter breite Straße gebaut war, konnte die DPD mit dem Bau des Logistikzentrums beginnen: Die seit 1995 im Besitz einer Schweizer Erbengemeinschaft befindliche Grundstücksfläche ging in den Besitz des Paketdienstleisters DPD über. Ursprünglich, so Scheuermann und Schneider, sei ein anderes Logistikunternehmen interessiert gewesen. Mit ihm hätte die Gemeinde jedoch keine Gewerbesteuereinnahmen gehabt. „Für uns war wichtig, wer nach Steinen kommt und dass die Gemeinde einen verlässlichen Partner und Steuerzahler als Grundstückseigentümer bekommt“, so Schneider, der noch weitere Eisen im Feuer hat. Als nächstes ist ein Tank- und Rasthof geplant, der von einem großen Mineralölkonzern betrieben wird. Mit Kraftfahrzeugen im weitesten Sinne – Stichwort Elektromobilität – soll auch das dritte Unternehmen zu tun haben, das sich in prominenter Lage an der B 317 niederlassen will. Ein Restaurant wird das Ganze abrunden.