Von Vera Winter

Steinen-Hüsingen. Gut besucht und kurzweilig war der Neujahrsempfang in der Gemeindehalle Hüsingen. Als „Jahr der Wahlen, die die Welt verändern“ bezeichnete Ortsvorsteher Holger Sutter rückblickend das Jahr 2016. In Steinen löste Gunther Braun nach 16 Jahren Bürgermeister Rainer König ab. Weltpolitisch habe es schwerwiegendere Wahlen gegeben. So sei in den Vereinigten Staaten Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden. Der Ortsvorsteher setzt seine Hoffnung auf die Bundestagswahlen im September und

darauf, dass wir „wenigstens das eine Mal aus unserer Geschichte gelernt haben, um nicht durch Unterstützung der rechtspopulistischen Kräfte langsam, aber allmählich unsere teuer erkaufte Demokratie zu Grabe zu tragen“.

In einer Bildpräsentation, gestaltet mit Sekretärin Siegi Rümmele und deren Ehemann Mike, hielt der Ortsvorsteher Rückschau auf die Aktivitäten im Dorf. So sahen sich die Gäste teilweise wieder bei kulturellen und politischen Anlässen des vergangenen Jahres. Höhepunkte waren unbestritten der „Winterzauber“ des Gesangvereins, das Scheibenfeuer und der Eierlauf der Feuerwehr. Mit Wehmut wurde die langjährige Erzieherin Ingeborg Wasmer beim Sommerfest des Kindergartens „Sonnenblume“ in den Ruhestand verabschiedet. Beliebt waren auch wieder die musikalischen Veranstaltungen im Dorf. Als neue Einrichtung starteten die „Schofseggel Hüsige“ mit einem Grillstand zum „Heilige Morge“. Bei dieser Gelegenheit bat Sutter die Vereine und Organisationen, der Ortsverwaltung Fotos ihrer Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen, damit er sie beim nächsten Neujahrsempfang ebenfalls zeigen kann.

Der Ortschaftsrat erwirkte die Errichtung von zwei Verkehrsspiegeln an der Kreuzung Adelhauser Straße/Altweg, die eine bessere Sicht gewähren. Die Feuerwehr hat bei den Aussiedlerhöfen einen großen Wassertank installiert, mit dem man einen „ordentliche Löschan-

griff“ vornehmen kann. Auf dem Friedhof hat der Ortschaftsrat zusammen mit Gemeinderat Erwin Sturm und Landschaftsgärtner Patrik Sturm Arbeiten in Begleitung zum Gärtner betreuten Gräberfeld durchgeführt. Eine weitere Errungenschaft ist die Verbesserung des öffentlichen Personen-Nahverkehrs, der auch Hüsingen betrifft. Zusätzlich zu den Schulbussen fährt zwischen 7.11 und 19.14 Uhr stündlich ein Bus Richtung Steinen und von Steinen in Richtung Rheinfelden zwischen 5.57 und 18.02 Uhr.

2017 steht mit dem 775. Geburtstag ein größeres Ereignis im Dorf an. Gefeiert wird vom 22. bis 24. Juli auf dem Müsler. In Zusammenarbeit mit Gerhard Schaum wurde ein Kalender mit historischen Fotos herausgegeben, der für zwölf Euro erworben werden kann.

Ortvorsteher Holger Sutter dankte allen Bürger, die sich ehrenamtlich betätigen. Bürgermeister Gunter Braun bedankte sich für die Arbeit Holger Sutters und Siegi Rümmeles in der Ortsverwaltung, es laufe vieles „von selber“.