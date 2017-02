Steinen-Höllstein (gd). Kunstfreunde haben die Gelegenheit, in den nächsten Wochen die kleine, aber feine Auswahl an Bildern von Margarete Reinhold aus Schönau in der Gärtnerei Bickel zu bestaunen. Die in St. Georgen im Schwarzwald geborene und in Schönau aufgewachsene Künstlerin hat in Maulburg und vor allem im oberen Wiesental schon früher einige ihrer Werke ausgestellt. Eine gründliche malerische Ausbildung erfuhr sie mehrere Jahre lang an der Kunstschule in Schluchsee-Fischbach. Es sind nur wenige, aber für Margarete Reinhold typische Kunstwerke zu sehen, die ihre Perfektion in den verschiedenen Maltechniken wie Aquarell, Tuscheoder Acryl erkennen lassen. Ihre Darstellung der Weltkugel fasziniert ebenso wie die Trilogie mit den Vögeln. Aber auch Baum- oder Blumenbilder verraten ihren gekonnten Umgang mit Farben und Formen. Die Darstellung einer Glockenblume beweist ihr Können in der Farbgebung und unterstreicht ihr optimales Gespür für ideale Raumaufteilung. Passend zur Fasnachtszeit wird zudem ein Bild vom venezianischen Karneval mit einer typischen Pierrot-Maske gezeigt.

Die meisten Bilder können auch käuflich erworben werden.