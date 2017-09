Steinen „Wir sollten miteinander sprechen“

Steinen (jab). In einer Sondersitzung will der Steinener Gemeinderat baldmöglichst über das Thema „Mühlehof“ beraten. Dies ist das Ergebnis eines Wortwechsels zwischen Gemeinderat und Bürgermeister Gunther Braun, in dem sich Kommunikationsbedarf offenbarte.

Anlass war eine Anmerkung von Gemeinschaftssprecher Stephan Mohr zu der ersten öffentlichen Vorstellung des zwischen Gemeinde, Seniorengenossenschaft Steinen (SGS) und Seniorenzentrum laufenden Moderationssprozesses vor wenigen Tagen. Es sei „sehr bedauerlich“, dass der Gemeinderat bei dem Pressegespräch nicht mit von der Partie gewesen sei, befand Mohr – „das wäre ein positives Zeichen an die Öffentlichkeit gewesen“. Inhaltlich kritisierte Mohr einige Aussagen, die „nicht sehr glücklich waren“.

Dem Vorwurf, den Gemeinderat außen vor gelassen zu haben, hielt Bürgermeister Braun entgegen, dass die Gemeinderatsfraktionen trotz entsprechender Bitten über Monate hinweg keine Ansprechpersonen und keine Mitglieder für den geplanten Beirat benannt hätten. Dabei stehe doch die Notwendigkeit im Mittelpunkt, im Mühlehof mit Blick auf die Bewohner einen guten Pflegebetrieb am Laufen zu halten: „Da geht es um die tägliche Arbeit mit und für die Menschen – unabhängig von juristischen Feinheiten und strukturellen Umbauprozessen.“

Mohr wiederum erklärte, dass als Ansprechpartner grundsätzlich die Fraktionssprecher zur Verfügung stünden. Dies aber nur im Sinne der Informationsvermittlung. Ein Beirat mache erst Sinn, wenn der eigentliche Moderationsprozess abgeschlossen sei. Dieser Prozess und der Mühlehof seien derart wichtig, dass das Thema nicht zwischen einzelnen Ansprechpartnern oder in beigeordneten Gremien behandelt werden dürfe. „Das Thema gehört in den Gemeinderat“, so Mohr. „Wir sollten das Thema miteinander besprechen“, betonte auch Braun und sagte zu, baldmöglichst einen Termin für eine Sondersitzung anzuberaumen.