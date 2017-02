Von Uli Nodler

Die Situation hat sich für den Damen-Zweitbundesligisten ESV Weil vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag (12. Februar) gegen den ATSV Saarbrücken drastisch zum Besorgniserregenden gewandelt. Nach der Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten TTK Anröchte und einer zweiwöchigen Pause, in der die Konkurrenz nicht geschlafen hat, rutschten die Weilerinnen im Elferfeld auf den siebten Tabellenplatz ab.

Weil am Rhein. Im Ranking rauschten Uentrop, Langstadt, Todstedt und der sonntägliche Heimgegner Saarbrücken am ESV vorbei. Der Rückstand ist zwar minimal, dennoch müssen sich die Grenzstädterinnen zunächst einmal nach unten orientieren. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt noch fünf Zähler. Das ist kein sanftes Ruhekissen mehr. Die Heimpartie gegen Saarbrücken findet wie gewohnt in der Sporthalle der Leopoldschule statt und beginnt am Sonntag um 14 Uhr.

Beim ESV wissen alle um die Bedeutung der zweiten Rückrundenpartie. „Wir müssen diese Begegnung unbedingt gewinnen, wenn wir nicht noch um den Ligaverbleib bangen müssen“, hebt ESV-Coach Alen Kovac warnend den Zeigefinger. Die schwache Vorstellung vor drei Wochen beim 1:6 gegen Anröchte wird nicht reichen, um gegen Saarbrücken bestehen zu können.

Damals fehlten mit Lilli Eise und Dajana Kovac zwei Stammspielerinnen. Übermorgen rechnet Kovac fest mit der Bestbesetzung, auch wenn die Nummer drei Lilli Eise noch leichte Magen-Darm-Probleme plagen. Die drei Nationalspielerinnen Ievgeniia Vasylieva (Ukraine), Charlotte Carey (Wales) und Anna Kirichenko (Finnland) waren in den vergangenen zwei Wochen nicht international im Einsatz, konnten sich intensiv auf dieses ex­trem wichtige Heimspiel vorbereiten. „Die werden gewaltig Gas geben“, ist Kovac überzeugt.

Das Hinspiel am 3. Dezember vergangenen Jahres gewann der ESV Weil in Saarbrücken klar mit 6:2. Nun sollen auch im Rückspiel die zwei Siegpunkte her, um in der Tabelle wieder etwas nach oben zu klettern.

Der ATSV Saarbrücken hat in der Rückrunde schon vier Partien ausgetragen, davon aber nur eine beim 6:0 gegen Kiel gewonnen. Verloren wurden die Begegnungen gegen Langstadt (3:6), Schwabenhausen (2:6) und Uentrop (3:6).

Im Saarbrücker Team weist nur Spitzenspielerin Na Yin in der Rückrunde mit 3:0 eine positive Einzelbilanz auf. Tessy Gonderinger (3:4), Theresa Adams (1:4), Carolin Freude (1:3) und Anne-Sophie Daub (0:3) haben negative Einzel-Bilanzen.

Ann-Kathrin Herges kommt in ihrer Einzelbilanz auf ein 1:1. Da dürfte doch für den ESV Weil etwas zu holen sein.