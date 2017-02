Weil am Rhein. Zwei Siege in Folge hat der ESV Weil in der Badenliga zuletzt gefeiert. Allzu lange dürfen sich Alen Kovac und seine Schützlinge allerdings nicht auf den Lorbeeren ausruhen, denn schon am morgigen Samstag ab 18 Uhr geht es im Heimspiel gegen den TTC Odenheim um zwei weitere wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

„Eines der wichtigsten Spiele steht für uns vor der Tür. Odenheim steht nur knapp vor uns“, weiß Kovac. Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht dies. Die Weiler liegen auf dem neunten Tabellenplatz und können mit einem Sieg an Odenheim vorbeiziehen, die aktuell zehn Punkte auf dem Konto haben.

„Ich denke, dass wir eine gute Chance haben, um zu gewinnen. Wir sind gut drauf und verfügen über eine erfahrene Mannschaft, die weiß, worauf es ankommt“, gibt sich der ESV-Trainer zuversichtlich.

Vor Wochenfrist fehlten beim Auswärtssieg in Auggen noch Marc Königer und Thien-Si Tu. Kovac gibt nun wieder grünes Licht für die beiden. „Beide sind fit.“

ESV Weil tritt in Bestbesetzung an

In Bestbesetzung kann somit morgen aufgelaufen werden. Kovac fiebert der Partie entgegen. „Ich bin zwar etwas aufgeregt, aber dennoch freue ich mich auf dieses Spiel.“ Odenheim startete mit einem 8:8-Unentschieden gegen Niklashausen in das neue Jahr und war im zweiten Spiel des Jahres beim Tabellenführer in Kleinsteinach/Singen ohne Chance.

Das Hinspiel verlor der ESV Weil Ende Oktober eindeutig mit 3:9.