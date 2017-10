Tischtennis Tom Eise löst das Ticket für die DM

16:41 Bilanz: 4,1 Millionen Besucher bei Cannstatter Volksfest

Stuttgart - Zum Abschluss des 172. Cannstatter Volksfestes in Stuttgart haben die Veranstalter eine positive Bilanz gezogen. Es seien an den 17 Tagen insgesamt 4,1 Millionen Besucher gezählt worden, teilten die Veranstalter mit. Dies seien rund 100 000 Besucher mehr gewesen als im vergangenen Jahr. Es habe eine entspannte und familiäre Atmosphäre geherrscht.

16:40 Hubschrauber-Unglück in Belgien: Vier Verletzte

Temploux - Bei einem Hubschrauber-Unglück in Belgien sind vier Menschen leicht verletzt worden. Die Maschine hatte offenbar Probleme beim Start auf dem Flugplatz Temploux und kippte in geringer Höhe um, wie der öffentliche Rundfunk RTBF berichtete. Der Pilot und seine drei Passagiere kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Temploux liegt rund 70 Kilometer südöstlich von Brüssel.

15:57 Türkei: 15 Jahre Haft für Steudtner gefordert

Istanbul - Rund drei Monate nach seiner Festnahme fordert die türkische Staatsanwaltschaft nach einem Medienbericht 15 Jahre Haft für den inhaftierten deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner. Ihm, seinem schwedischen Kollegen Ali Gharavi und neun weiteren würden Unterstützung und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen, meldete der Sender CNN Türk. Steudtner, Gharavi und acht türkische Menschenrechtler waren am 5. Juli bei einem Seminar in Istanbul festgenommen worden.