Tischtennis Verstärkung für Hackl & Co.

Weil am Rhein (dos). Mit dem ESV Weil II und dem SV Nollingen gehen zwei Vertreter aus dem Bezirk Oberrhein in der Verbandsliga der Damen an die Platte.

ESV Weil II Die Zweite des ESV Weil hat es nicht geschafft, den Klassenerhalt in der Badenliga zu realisieren. Zu groß waren die personellen Probleme, die es der Mannschaft unmöglich machten, immer komplett und in Bestbesetzung anzutreten. So kam es, wie es kommen musste: Der Abstieg war nicht mehr zu vermeiden.

In der Verbandsliga wollen die Weilerinnen jetzt aber beweisen, dass sie gewillt sind, es in der neuen Saison besser zu machen. Nicht mehr mit dabei ist Susanne Franzek (ehemals Solja). Dafür kommt mit Volha Lazarkova eine junge Weißrussin, die im TTTZ Eilenburg trainiert. Sie ist zusammen mit Lilli Eise auch als Ersatz für die erste Mannschaft vorgesehen. Beide werden zwar nicht regelmäßig in der Reserve spielen, aber wohl das eine oder andere Spiel bestreiten, wenn Not am Mann ist.

Auch Simone Eise wird etwas kürzer treten und nur sporadisch zum Einsatz kommen. Fest eingeplant dagegen sind Isabell Röder, Alicia Lange, Ljudmila Anzibor und Doris Spiess. Wenn alles gut läuft und kein Verletzungspech eintritt, peilt der ESV, der dieses Wochenende noch spielfrei ist, einen Platz im Mittelfeld an.

SV Nollingen Mit der Vorsaison waren die Damen des SV Nollingen mehr als zufrieden. „Dafür, dass wir nur vier Spielerinnen waren und mehrmals nur zu dritt antreten konnten, war der fünfte Platz ein tolles Ergebnis“, lässt Teamchefin Claudia Hackl verlauten.

Eine Spielerin aus der Schweiz verstärkt nun den SVN. Wang Lisha wird an Position drei hinter Petra Kaufmann und Hackl eingesetzt. An Position vier und fünf spielen Adelina Bejtaga und Nicole Weber. „Wir werden wechseln. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr die Personalprobleme wie in der vergangenen Saison.“

Als Saisonziel wird der Klassenerhalt genannt. Das erste Spiel bestreitet der SV Nollingen heute, 19 Uhr, in Altdorf. Voraussichtlich wird das Team in der letztjährigen Aufstellung antreten. Hackl hofft auf einen Auftaktsieg.