Weil am Rhein (nod). Deutlich stärker als in der Vorrunde präsentiert sich Herren-Badenligist ESV Weil in der Rückrunde. So überraschten die Weiler am Samstagabend in der heimischen Sporthalle der Leopoldschule mit einem 8:8-Unentschieden. Trotz des Unentschiedens rutschte der ESV in der Tabelle als aktueller Siebter wieder auf einen Abstiegsplatz ab.

Die Doppelstärke mit zwei Siegen und die Dominanz in der Mitte bescherten dem Gastgeber diesen unverhofften Punktgewinn. Als einziger Weiler gewann Thien-Si Tu seine beiden Einzel.

Doppel: Joset/Kovac - Berger/Hartmann 8:11, 10:12, 11:9, 11:4, 11:8; Rühl/Tu - Krieger/Mertens 11:5, 4:11, 4:11, 10:12; Jürgen Eise/Riesterer - Fischer/Trattnig 11:7, 8:11, 13:11, 11:9. Einzel: Joset - Berger 14:12, 11:5, 11:9; Rühl - Krieger 4:11, 11:13, 3:11; Tu - Fischer 11:5, 11:5, 5:11, 11:9; Kovac - Mertens 11:9, 7:11, 11:7, 7:11, 4:11; Jürgen Eise - Hartmann 8:11, 14:16, 11:6, 12:10, 11:9; Riesterer - Trattnig 5:11, 11:4, 4:11, 9:11; Joset - Krieger 7:11, 12:10, 6:11, 12:14; Rühl - Berger 4:11, 11:7, 11:5, 6:11, 5:11; Tu - Mertens 9:11, 9:11, 11:9,11:9, 12:10; Kovac - Fischer 11:8, 11:13, 12:10, 11:5; Jürgen Eise - Trattnig 9:11, 6:11, 11:5, 11:13; Riesterer - Hartmann 13:11, 11:6, 12:10. Schlussdoppel: Joset/Kovac - Krieger/Mertens 7:11, 6:11, 6:11.