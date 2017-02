In der Nacht auf Freitag kam es in Todtnauberg zu einem Einbruch in der Jugendherberge und zu einem versuchten Einbruch in ein Hotel.

Todtnau-Todtnauberg. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür der Jugendherberge in der Radschertstraße auf und gelangten so ins Innere. Im Foyer hebelten sie die Türe zur Rezeption auf, wo sie Einbauschränke nach Wertsachen durchsuchten. Aus einer Kassenschublade stahlen sie das vorgefundene Scheingeld. Der Diebstahlschaden beträgt mehrere hundert Euro, so die Polizei.

Ebenfalls in der Nacht auf Freitag versuchten unbekannte Täter, die Schiebetür eines Hotels in der Kurhausstraße aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, wurde versucht, mit einer Schneeschaufel die beiden Türhälften aufzudrücken. Dies misslang ebenfalls und die Täter gaben ihr Vorhaben auf. An der Tür dürfte ein Schaden von über 1000 Euro entstanden sein.