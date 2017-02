Todtnau. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in ein Autohaus in der Gewerbestraße eingebrochen. Die Täter gelangten durch ein unverschlossenes Tor auf das Gelände, hebelten dort ein Fenster zu einem Büroraum und einem Besprechungsraum auf und gelangten so in das Innere. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt, so die Polizei.