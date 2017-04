Todtnau Grundstück für Schule in Haiti gekauft

Nachrichten-Ticker

16:22 Kinder und Pflege: SPD will Familien entlasten

Berlin - Die SPD will Eltern von kleinen Kindern und Angehörige von Pflegebedürftigen spürbar entlasten und mit dem Thema in den Wahlkampf ziehen. SPD-Vize und Familienministerin Manuela Schwesig stellte heute ihr Konzept zur "Familienarbeitszeit" vor. Damit sollen Väter und Mütter künftig ihre Arbeitszeit zwei Jahre lang auf 26 bis 36 Stunden reduzieren können und dafür ein Familiengeld von zusammen 300 Euro erhalten. Eine ähnliche Regelung soll auch Angehörige entlasten, die sich um Pflegefälle in der Familie kümmern. Die Kosten werden auf insgesamt 2,5 Milliarden Euro pro Jahr veranschlagt.

16:20 Früherer VW-Konzernlenker Piëch verkauft Aktienpaket

Stuttgart - Der frühere VW-Konzernlenker Ferdinand Piëch hat ein großes Aktienpaket an der VW-Dachgesellschaft Porsche SE verkauft. Der Anteil gehe an Angehörige der Familien Porsche und Piëch, teilte die Finanzholding in Stuttgart mit. Bisher hält Piëch 14,7 Prozent an der Holding, die wiederum die Mehrheit der Stimmrechte am Autobauer VW hält.

16:07 Merkel: Pkw-Maut keine Diskriminierung ausländischer Fahrer

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat die umstrittene Pkw-Maut gegen Kritik aus europäischen Nachbarländern verteidigt. Die Bundesregierung halte die Maut nicht für eine Diskriminierung der ausländischen Autofahrer, sagte Merkel. Deutschland verhalte sich zum Beispiel wie Österreich. Merkel verwies auf Maßnahmen für die eigenen Autofahrer in Österreich etwa bei der Pendlerpauschale oder der Mehrwertsteuer beim Kauf eines Autos. Die Regierung in Wien droht mit einer Klage gegen die Einführung der Maut in Deutschland.

15:06 Junge trinkt Ecstasy aus Vaters Flasche: Künstliches Koma

Skive - Ein Sechsjähriger hat am Wochenende im Auto seiner Eltern in Dänemark aus Versehen Ecstasy getrunken. Im Krankenhaus musste der Junge in ein künstliches Koma versetzt werden, wie eine Polizei-Sprecherin sagte. Der 30 Jahre alte Vater des Jungen hatte die flüssige Droge in einer Trinkflasche aufbewahrt, die im Wagen herumgelegen hatte. Der Sechsjährige war laut Polizei so schwach, dass er nicht alleine atmen konnte. Er sei inzwischen aus dem Koma aufgewacht. Er trage voraussichtlich keine bleibenden Schäden davon.

14:47 Zehn Tote bei Sprengstoffexplosion in russischer U-Bahn

St. Petersburg - Bei einer Sprengstoffexplosion in der U-Bahn der russischen Stadt St. Petersburg sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass. Etwa 20 Menschen seien verletzt worden. Den Angaben nach explodierte ein Sprengsatz in einem Zug auf der Fahrt zwischen zwei Stationen im Zentrum. Präsident Wladimir Putin ist heute in St. Petersburg, hielt sich aber nach Angaben seines Sprechers im Vorort Strelna auf. Der genaue Hintergrund der Explosion ist unklar.