Todtnau. Am Samstagnachmittag kam laut Polizei ein Motorradfahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der 39-jährige Mann befuhr gegen 14.40 Uhr mit seinem Kraftrad die L 149 von Präg nach Geschwend. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Präg kam er aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und fuhr mit dem Motorrad in den Graben der Gegenfahrbahn. Glücklicherweise wurde er hierbei nicht allzu schwer verletzt. Er wurde trotzdem vorsorglich vom Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.