Todtnau Motorradfahrer schwer verletzt

12:55 Hafenort wegen Tsunamigefahr in Mexiko evakuiert

Puerto Madero - Nach dem starken Erdbeben vor Mexiko haben die Behörden im Bundesstaat Chiapas Menschen wegen der Tsunamigefahr in Sicherheit gebracht. Die Bewohner von Puerto Madero, einem Hafenort in der Nähe der Grenze zu Guatemala, seien vorsichtshalber in Sicherheit gebracht worden, teilte die Zivilschutzbehörde von Chiapas auf Twitter mit. Die Behörde veröffentlichte Bilder von der Evakuierung. Das Erdbeben vor Mexikos Pazifikküste hatte nach Angaben der Regierung eine Stärke von 8,2. Bislang wurden 15 Todesopfer gemeldet. Für die gesamte Region gilt eine Tsunamiwarnung.

12:53 Regierung: Nato-Reise nach Konya "nicht dauerhaft tragfähig"

12:08 Hurrikan "Irma" schwächt sich auf zweithöchste Warnstufe ab

Miami - Hurrikan "Irma" hat sich auf seinem Weg durch die Karibik von einem Sturm der höchsten Warnstufe fünf auf Stufe vier abgeschwächt. Der Sturm bleibe aber ein "extrem gefährlicher Stufe-vier-Hurrikan", teilte das nationale US-Hurrikan-Warnzentrum in Miami mit. "Irma" zieht demnach derzeit über die südlichen Bahamas. Anschließend soll er über das Meer an der Nordküste Kubas entlangwandern und am Sonntagmorgen (Ortszeit) die Inselgruppe der Florida Keys und die Südküste des US-Bundesstaats erreichen.

12:07 Mindestens 15 Tote nach Erdbeben in Mexiko

12:06 Dichte Wolken: Polarlichter in Deutschland kaum zu sehen

Offenbach - Eine fast flächendeckend dichte Wolkendecke macht den Polarlicht-Fans in Deutschland einen Strich durch die Rechnung. Am ehesten bestehe im Südosten Bayerns, in Niederbayern und in der Lausitz eine Chance auf eine wenigstens vorübergehend freie Sicht in den Nachthimmel, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts. Auch an der Nordsee könne es vielleicht kurze Wolkenlücken geben. Am Mittwoch hatte es starke Sonneneruptionen gegeben. Experten zufolge könnten in den Nächten zu Freitag und Samstag deshalb Polarlichter auch in mittleren Breiten zu sehen sein.