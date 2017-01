Todtnau. Traditionen werden an der Todtnauer Fasnacht groß geschrieben – daher ist dem Fasnachtssonntag und seinen traditionellen Veranstaltungen die diesjährige Fasnachtsplakette gewidmet.

Seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gehört am Fasnachtssonntag die Messe für Hästräger zum närrischen Programm in Todtnau. Traditionell wird in dieser Messe, die abwechselnd in der katholischen Kirche in Todtnauberg oder wie dieses Jahr in Todtnau stattfindet, die Predigt in gereimter Form vorgetragen, die Narren tragen ihr buntes Häs, und die Guggemusik, die die Messe in der Kirche musikalisch umrahmt, spielt andächtiger und etwas gezügelter als sonst.

Der Pfarrer, der auch mal im Wechselschritt zum Altar läuft, und die Ministranten, die im Häs am Altar stehen, unterstreichen, dass dies eine etwas andere Messe ist, die gleichwohl für viele Narren der Todtnauer Fasnacht fest in den Narrenfahrplan gehört.

Dasselbe gilt für die Ratssuppe, die immer im Anschluss stattfindet. Die Ratssuppe wird seit 1970 abgehalten und gilt als Dankveranstaltung der Todtnauer Narrenzunft für Mitwirkende, Freunde und Gönner der Fasnacht.

Die Plakette ist ab sofort bei jedem Todtnauer Zunftrat oder den einzelnen Zünften erwerbbar.