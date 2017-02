Nachrichten-Ticker

22:21 Leverkusen feiert 3:1-Sieg in Augsburg

Augsburg - Bayer Leverkusen hat beim FC Augsburg das 50 000. Tor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga erzielt und einen verdienten Auswärtssieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt gewann am Abend mit 3:1. Karim Bellarabi gelang in der 23. Minute der historische Jubiläumstreffer.

21:51 Neue Streiks mit Durchbruch für öffentlichen Dienst abgewendet

Potsdam - Neue Streiks in Schulen und Kitas sind abgewendet. Die Gewerkschaften und die Arbeitgeber erzielten im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Länder einen Durchbruch. Die Beschäftigten erhalten rückwirkend zum 1. Januar 2017 2,0 Prozent und ab dem 1. Januar 2018 nochmals 2,35 Prozent mehr Geld, mindestens aber 75 Euro, wie Verdi-Chef Frank Bsirske in Potsdam mitteilte. Eine neue Entgeltstufe 6 insbesondere für Lehrer kommt in zwei Teilschritten bis 1. Oktober 2018.

21:50 Costa Rica: Küstenwache beschlagnahmt über eine Tonne Kokain

San José - Vor der Pazifikküste von Costa Rica hat die Küstenwache mehr als eine Tonne Kokain beschlagnahmt. Das Rauschgift sei in einem Boot entdeckt worden, teilte das Ministerium für öffentliche Sicherheit mit. Bei dem Einsatz seien zwei Kolumbianer und zwei Ecuadorianer festgenommen worden. Mittelamerika ist die wichtigste Transitstrecke für Kokain aus den Anbaugebieten in den Andenstaaten Richtung Norden. Die Drogenschmuggler bringen das Rauschgift meist mit Schnellbooten in die Region und dann auf dem Landweg weiter in die USA.

21:16 Einigung im Länder-Tarifkonflikt - Mehr Geld in zwei Stufen

Potsdam - Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder ist beigelegt. Wie die dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr, sollen die Beschäftigten dieses Jahr 2,0 Prozent mehr Gehalt bekommen und 2018 dann nochmals 2,35 Prozent, mindestens aber 75 Euro. Die Tarifkommissionen der Gewerkschaften müssen dem Kompromiss noch zustimmen. Der Durchbruch wurde am Ende der dritten Verhandlungsrunde und nach Warnstreiks mit mehreren zehntausend Beteiligten erzielt.

21:14 Leverkusener Bellarabi erzielt 50 000. Bundesliga-Tor

Augsburg - Karim Bellarabi von Bayer Leverkusen hat das 50 000. Tor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga erzielt. Der 26 Jahre alte Offensivspieler traf am Abend zum Auftakt des 21. Spieltags nach einem Pass von Kai Havertz in der 23. Minute zum 1:0 beim FC Augsburg. Das erste Bundesligator hatte Timo Konietzka am 24. August 1963 beim 2:3 von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen erzielt.