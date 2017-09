Todtnau Traditionelle Sportveranstaltung

Todtnau-Präg (ue). Mit einem verdienten 2:0-Erfolg gegen die „Alten Säcke“ vom Team Fischbachbolzer aus Zell sicherten sich die Gastgeber des Grümpel-Turniers, die Ski-Zunft Präg, den begehrten Wander-Pokal.

Ein Erfolg, der die Präger und ihre Fans in fröhliche Feierstimmung versetzte. Um den dritten und vierten Platz kämpften die Mannschaften aus Tunau und Aitern. Nicht nur ausgesprochenes Wetterglück war ihnen am Sonntag vergönnt, auch was die Zahl der teilnehmenden Mannschaften angeht, sei man durchaus zufrieden, sagte SZ-Vorsitzender und Organisator Markus Waßmer. Dass in diesem Jahr keine Damen-Teams dabei waren, bedauere er zwar, doch scheine dies derzeit – auch bei vielen Grümpel-Veranstaltungen anderer Vereine – mittlerweile im Trend zu liegen.

Gegrümpelt wird im Gletscherdorf Präg seit 30 Jahren immer am ersten Sonntag im September, wie Vorsitzender Markus Waßmer berichtete. Während solche Spiele früher wegen recht hoher Teilnehmerzahlen an zwei Tagen stattfanden, reiche inzwischen ein Spieltag aus.

Insgesamt neun Mannschaften waren es in diesem Jahr. Erfreulich für die Veranstalter war ebenfalls, dass zahlreiche Zuschauer und Fans die Grümpel-Begegnungen auf dem Sportfeld „Köpfle“ gespannt verfolgten. Zu ihnen zählte auch Kurt Lais. Er gehörte zu den Männern der ersten Stunde, als Mitglieder der Ski-Zunft in mühevoller Arbeit den Platz herrichteten. Viele der anfallenden Arbeiten seien noch mit Schaufel und Pickel ausgeführt worden, berichtete Lais. Auch mussten einige Felsen heraus gesprengt werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. An die erste Grümpel-Begegnung auf dem frisch fertiggestellten Platz „Auf dem Köpfle“ könne er sich ebenfalls noch gut erinnern. Damals traten die Damen vom Stopfgarn-Club Präg gegen die Balltreter des Gemeinderates an. Nach dem Spiel, so der frühere Ortsvorsteher, habe man beschlossen die Spiele zu einer Dauereinrichtung zu machen.