Todtnau Vorbildfunktion für die Gesellschaft

Nachrichten-Ticker

21:20 Bahnstrecke Berlin-Hamburg bis 16. Oktober mit Umleitung

Berlin - Nach dem schweren Sturm "Xavier" können Bahnreisende erst vom kommenden Montag an wieder ohne Umwege von Berlin nach Hamburg fahren. Die Strecke sei erst ab dem 16. Oktober wieder zweigleisig befahrbar, teilte die Deutsche Bahn mit. Der Fernverkehr werde weiterhin über Stendal und Uelzen umgeleitet. In der Gegenrichtung von Hamburg nach Berlin rollen die Züge dagegen bereits seit Sonntag wieder auf der planmäßig vorgesehenen Strecke. "Xavier" war am Donnerstag über Nord- und Ostdeutschland hinweggezogen.

21:00 May: Bereiten uns auf Brexit ohne Abkommen mit der EU vor

London - Die britische Regierung trifft Vorbereitungen für einen EU-Austritt ohne ein Abkommen über die künftigen Beziehungen mit Brüssel. Das sagte Premierministerin Theresa May im britischen Parlament. Obwohl es fundamental im Interesse Londons liege, dass die Verhandlungen erfolgreich seien, sei es die Verantwortung der Regierung für alle Eventualitäten vorzusorgen, so May. Die Brexit-Gespräche in Brüssel sind heute in die fünfte Runde gestartet. Sie verlaufen äußerst zäh.

20:41 Euro-Finanzminister würdigen Schäuble bei letztem Auftritt

Luxemburg - Die Euro-Finanzminister haben dem scheidenden Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bei seinem letzten Auftritt in ihrem Kreis Respekt gezollt. "Eine ganze Reihe an Kollegen hat die Gelegenheit genutzt, ihm zu danken", sagte Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem in Luxemburg. "Ich denke, er war ein großartiger Kollege für jeden von uns". Schäuble wird aller Voraussicht nach am 24. Oktober zum Bundestagspräsidenten gewählt. Mit seinen acht Jahren als deutscher Finanzminister ist er der dienstälteste im Kreis seiner 19 Kollegen aus dem gemeinsamen Währungsgebiet.

20:40 Deutscher Buchpreis für Österreicher Robert Menasse

Frankfurt/Main - Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse hat mit seinem Europa-Roman "Die Hauptstadt" den Deutschen Buchpreis gewonnen. Das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Abend in Frankfurt bekannt. Mit dem Preis wird vor der Frankfurter Buchmesse der beste deutschsprachige Roman des Jahres ausgezeichnet. Die Auszeichnung für den 63-jährigen Autor aus Wien ist mit 25 000 Euro dotiert. Menasses Buch, ein ironischer Gesellschaftsroman mit Krimi-Elementen, spielt in Brüssel und setzt sich mit der EU-Bürokratie auseinander.

20:27 Brände in Kalifornien - Menschen auf der Flucht

San Francisco - Schnell um sich greifende Buschbrände im Norden Kaliforniens haben Anwohner zur Flucht getrieben. In den bekannten Weinanbaugebieten um Napa und Sonoma Valley kämpften hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen an. Der Gouverneur des Westküstenstaates, Jerry Brown, rief den Notstand aus. Auf diese Weise sollen schnell Hilfsmittel und Helfer zur Verfügung gestellt werden. Tausende Häuser seien bedroht, so der Gouverneur. Nach Medienberichten sind etliche Gebäude bereits abgebrannt.