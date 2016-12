17:00 Trump sichert Israel Unterstützung zu und kritisiert Obama

West Palm Beach - Der künftige US-Präsident Donald Trump hat Israel seine Unterstützung zugesichert und erneut scharfe Kritik an Amtsinhaber Barack Obama geäußert. Man dürfe Israel nicht länger mit solch totaler Verachtung und Respektlosigkeit behandeln, schreibt Trump auf Twitter. Trumps Äußerung kam kurz vor einer geplanten Grundsatzrede des scheidenden Außenministers John Kerry. Darin wollte der Demokrat darauf eingehen, dass sich die USA am vergangenen Freitag bei einer Resolution des UN-Sicherheitsrates gegen Israels Siedlungspolitik enthalten hatten.

16:56 Feuer-Attacke auf Obdachlosen: Verdächtige äußern sich

Berlin - Die sieben Verdächtigen der Feuerattacke auf einen schlafenden Obdachlosen in Berlin haben laut Staatsanwaltschaft unterschiedliche Angaben zur Tatbeteiligung gemacht. Die jungen Männer im Alter zwischen 15 und 21 Jahren sitzen in U-Haft. Ihnen wird gemeinschaftlicher versuchter Mord vorgeworfen. Nach Angaben von Ermittlern stammen sechs aus Syrien, einer aus Libyen. Sie sollen zwischen 2014 und 2016 als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen und in verschiedenen Flüchtlingsunterkünften in Berlin untergebracht gewesen sein. Als Hauptverdächtiger gilt ein 21-jähriger Syrer.