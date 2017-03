Veranstaltungen Kino

Lörrach

Cineplex I : „Lego Batman Movie“, Sa. 14, So. 11.30 Uhr (FSK 6); „Storm und der verbotene Brief“, 16.15 Uhr (FSK 6); „Lommbock“, 18.20, 20.30 Uhr (FSK 12); „Logan“, Sa. 22.45 Uhr (FSK 16); Preview: „Boss Baby“ (3D), So. 14 Uhr

Cineplex II : „Der 101-Jährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand“, Sa. 14, So. 18.30 Uhr (FSK 12); „Bibi und Tina: Tohuwabohu Total“, 16.15 Uhr (FSK 0); „Life“, 20.45 Uhr (FSK 16); „Moonlight“, Sa. 18.30 Uhr (FSK 12); „Sleepless“, Sa. 23 Uhr (FSK 16); „Vaiana“, So. 11.30 Uhr (FSK 0); „Bailey“, So. 14 Uhr (FSK 0)

Cineplex III : „Die Schöne und das Biest“ (3D-DBox), 14.15, 17, 20, Sa. auch 22.45, So. auch 11.30 Uhr (FSK 6)

Cineplex IV : „Die Häschenschule“, 14, So. auch 11.45 Uhr; „Power Rangers“, 15.45, 20.30 Uhr (FSK 12); „Life“, 18.15, Sa. auch 23 Uhr (FSK 16)

Cineplex V : „Bibi & Tina: Tohuwabohu Total“, 14.15, So. auch 11.45 Uhr; „Kong: Skull Island“ (3D-DBox), 16.45, 19.45, Sa. auch 22.30 Uhr (FSK 16)

Union I : Metropolitan Opera: „Idomeneo“, Sa. 18 Uhr; „Lion - der lange Weg nach Hause“, So. 17, 19.30 Uhr (FSK 12)

Union II : Programmkino: „Die Gabe zu heilen“, Sa. 17.30 Uhr (FSK 0); Programmkino: „Noma - My Perfect Storm“, So. 17.30 Uhr (FSK 0); „Moonlight“, So. 19.45 Uhr

Free Cinema: „The Lobster“, 20 Uhr (FSK 12); Kinderkino: „Michel in der Suppenschüssel“, So. 14 Uhr (FSK 0), Kaffee und Kuchen im Nellie Nashorn

Weil am Rhein

Kinopalast Rheincenter I: „Power Rangers“, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45 Uhr (FSK 12); „Tatlim Tatlim“ (tOmU), Sa. 23.15 Uhr

Kinopalast Rheincenter II: „Die Schöne und das Biest“, (2D): Sa. 15.40, (3D): 13, 20.30, So. auch 15.40 Uhr (FSK 6); „Life“, 18.15 Uhr (FSK 16); „Kong: Skull Island“, Sa. 23.15 Uhr (FSK 16)

Kinopalast Rheincenter III: „Die Häschenschule“, 13 Uhr (FSK 0); „Die Schöne und das Biest“ (3D), 17.30, Sa. auch 14.50 Uhr; „Life“, 20.15, Sa. auch 22.45 Uhr; Vorpremiere: „Boss Baby“ (3D), So. 14.50 Uhr

Kinopalast Rheincenter IV: „Bibi & Tina: Tohuwabohu Total“, 13.10 Uhr (FSK 0); „Die Häschenschule“, 15.30 Uhr; „Die Schöne und das Biest“, 17.15 Uhr; „Logan“, 20 Uhr (FSK 16); „Sleepless“, Sa. 22.45 Uhr (FSK 16)

Kinopalast Rheincenter V: „Recep Ivedik 5“ (tOmU), 13 Uhr; „Bibi & Tina: Tohuwabohu Total“, 15.20 Uhr; „Der 101-Jährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand“, 17.40 Uhr (FSK 12); „Kong: Skull Island“ (3D), 20 Uhr; „Die Schöne und das Biest“ (3D), Sa. 22.30 Uhr

Rheinfelden

Rheinflimmern I: „Lego Batman Movie“, 13 Uhr (FSK 6); „Die Schöne und das Biest“, (2D): 15, (3D): 17.40, 20.20, Sa. auch 23 Uhr (FSK 6)

Rheinflimmern II: „Die Häschenschule“, 13.15 Uhr (FSK 0); „Power Rangers“, 15, 17.45, 20.30 Uhr (FSK 12); „Logan“, Sa. 23.15 Uhr (FSK 16)

Rheinflimmern III: „Die Schöne und das Biest“, 13 Uhr; „Die Häschenschule“, 15.30 Uhr (FSK 0); „Bibi & Tina: Tohuwabohu Total“, 17.30 Uhr (FSK 0); „Kong: Skull Island“ (3D), 20, Sa. auch 22.30 Uhr (FSK 16)

Kandern

Kommunales Kino: „Mein Blind Date mit dem Leben“, 20.15 Uhr (FSK 0); „Wendy - Der Film“, So. 15 Uhr (FSK 0)

MÜllheim

Central Theater: „Die Schöne und das Biest“, (2D): So. 17.30, (3D): 15, 20.15 Uhr (FSK 6)

Neuenburg

Kino im Stadthaus: „Fifty Shades of Grey 2“, 20.15 Uhr (FSK 16); „Bibi & Tina: Tohuwabohu Total“, So. 15 Uhr (FSK 0)

Schopfheim

Scala: „Die Schöne und das Biest“, 17.30, 20.15 Uhr (FSK 6)