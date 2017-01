16:57 NPD zu schwach für Verbot - Karlsruher Urteil enttäuscht die Länder

Karlsruhe - Zum zweiten Mal nach 2003 sind die Länder in Karlsruhe mit einem Verbotsantrag gegen die rechtsextreme NPD gescheitert. Die Partei sei verfassungsfeindlich - aber zu schwach und unbedeutend, um sie aufzulösen, entschied das Bundesverfassungsgericht. Die Richter wiesen den Antrag des Bundesrats als unbegründet ab. Die Länder kündigten an, die NPD weiter mit demokratischen Mitteln zu bekämpfen und auch durch den Verfassungsschutz zu beobachten. Dies halte er "weiter für geboten", sagte auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière.

15:45 De Maizière: NPD-Beobachtung durch Verfassungsschutz weiter geboten

Berlin - Nach dem gescheiterten NPD-Verbotsverfahren hält Bundesinnenminister Thomas de Maizière eine Beobachtung der rechtsextremen Partei durch die Verfassungsschutzbehörden weiter für geboten. Das Verbot der Partei sei nicht daran gescheitert, dass sie keine verfassungsfeindlichen Ziele verfolge, sondern daran, dass sie zu schwach und unwichtig sei, sie auch zu verwirklichen. Das sei ein starkes Zeichen dafür, dass sie in den letzten Jahrzehnten die Auseinandersetzung mit der NPD erfolgreich geführt hätten.

15:42 Seehofer: CDU und CSU "auf einem guten Weg"

Bad Staffelstein - CSU-Chef Horst Seehofer sieht die Union bei der Vorbereitung eines für Anfang Februar geplanten Spitzentreffens in München "auf einem guten Weg". Er wolle "ein Treffen der Klarheit und der Harmonie", sagte er bei der CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz. Der Streit über eine Obergrenze für neu eintreffende Flüchtlinge solle einem gemeinsam Wahlprogramm nicht im Weg stehen. Damit habe Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel recht, und das sage die CSU auch schon seit Wochen.

15:12 Kinder und Jugendliche besser vor Cybergrooming schützen

Berlin - Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche über das Internet soll wirksamer bekämpft werden - auch mit den Mitteln des Strafrechts. Das fordert der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig. Es sei "dringend erforderlich", schon den Versuch des sogenannten Cybergrooming - also das Ansprechen Minderjähriger im Netz mit dem Ziel sexueller Kontakte - unter Strafe zu stellen. Eine Psychologin der Organisation "Innocence in Danger" sprach von mehr als 700 000 Erwachsenen in Deutschland, die sexuelle Online-Kontakte zu Kindern hätten.