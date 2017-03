Weil am Rhein 1,3 Millionen Euro vom Land für Jugendhaus

Weil am Rhein. 1,3 Millionen Euro erhält die Stadt Weil am Rhein vom Land aus dem Topf der Städtebauförderung für das geplante neue Jugendhaus in Friedlingen. Das teilte gestern Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut mit und fügt hinzu: „Die Städtebauförderung des Landes ist nicht nur städtebaulich, sondern auch sozial- und kommunalpolitisch von großer Bedeutung. Damit helfen wir den Kommunen, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, Ortskerne attraktiv zu gestalten und Bausubstanz zu erneuern.“

Stickelberger: Wichtiges Projekt zur Aufwertung Friedlingens

„Ich freue mich ganz besonders, dass von den rund vier Millionen Euro an Städtebauförderung für den gesamten Landkreis Lörrach allein 1,3 Millionen Euro nach Weil am Rhein fließen. Die Schaffung des Jugendhauses in der Ortsmitte von Friedlingen ist zudem ein wichtiges Projekt zur Aufwertung dieses Stadtteils“, betont der SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger.

Das Städtebauförderprogramm erreiche, so Stickelberger, in diesem Jahr auch im Landkreis einen Spitzenwert. Dies sei auch dadurch möglich gewesen, dass Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) die Städtebaufördermittel des Bundes an die Länder massiv erhöht habe.

„Die Förderung macht unsere Region noch attraktiver und sichert zugleich Arbeitsplätze im örtlichen und regionalen mittelständischen Bau- und Ausbaugewerbe“, erklärt Stickelberger in einer Mitteilung.