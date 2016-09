Weil am Rhein. Das New Avantgarde-Festival „Motion 8“ wird vom 16. bis 19. September lang ein ungewöhnliches musikalisches und künstlerisches Erlebnis bereit halten. Die Vexations von Erik Satie werden von acht Pianisten ununterbrochen 840 Mal bis zu 22 Stunden lang live in der Galerie im Kunstraum Kieswerk gespielt. Die Pianisten kommen aus Augsburg, Heidenheim, Paris, Strassburg und Freiburg. Vexation beginnt am Freitag um 20 Uhr. Interessierte haben ab 19 Uhr die Möglichkeit, mit den Pianisten zu reden. Wer zwischen 1 und 4 Uhr nachts kommt, wird zu Cremant und Kaffee eingeladen. 840 Kunst-Drucke entstehen während des Konzerts. Sie sind gleichzeitig das Zählsystem. Am Ende eines jeden Klavierstückes gibt der Pianospieler ein leeres Blatt zum Druck frei und von der Live-Art-Factory bedruckt. Wenn 840 leere Blätter gedruckt sind, ist die Performance beendet. Am Samstag, 17. September, sind alle Besucher zwischen 6 und 10 Uhr morgens eingeladen, die Musiker nach durchspielter Nacht zu unterstützen, etwas zum Frühstück mitzubringen und mit den Künstlern zu frühstücken. Getränke werden bereit gehalten. Ab 17 Uhr ist das Finale zu Vexations mit einem Apero angesagt. Am Sonntag, 18. September, werden im Rahmen von „slow up“ 840 Drucke in der Galerie ausgestellt – von 15 bis 16 Uhr präsentieren Wendelin Arndt, Christoph Arndt und Sophia Arndt ihr Programm „Sport & Divertissements“ von Erik Satie mit Christoph Arndt, Manuel Nawri, Wendelin Arndt, Sophia Arndt und vier weiteren Pianisten.