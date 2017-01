Weil am Rhein. Insgesamt 34 Personen, die ohne die erforderlichen Ausweispapiere ins Bundesgebiet eingereist sind, hat die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am vergangenen Wochenende (Freitag bis Sonntag) in ihrem Zuständigkeitsbereich registriert. Die 24 Männer und zehn Frauen im Alter zwischen 14 und 47 Jahren nutzten für ihre Einreise nach Deutschland schwerpunktmäßig die Fernverkehrszüge zwischen Basel und Freiburg sowie die grenzüberschreitende Tram 8, die zwischen Basel und Weil am Rhein verkehrt, heißt es in einer Mitteilung.

Überwiegend stammten die aufgegriffenen Personen aus afrikanischen Ländern wie Somalia, Nigeria, Guinea und der Elfenbeinküste. Der Großteil will Asyl beantragen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe weitergeleitet.

Unter den eingereisten Flüchtlingen befanden sich auch acht allein reisende Minderjährige. Sie wurden nach Registrierung in die Obhut des zuständigen Jugendamtes übergeben.