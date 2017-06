Weil am Rhein Aaron Solberg neuer Dirigent in Haltingen

Weil am Rhein-Haltingen. Aaron Solberg hat beim Musikverein Haltingen die musikalische Leitung als Nachfolger von Kai Trimpin übernommen. Seit Beginn dieses Monats schwingt er den Taktstock.

Solberg wurde 1995 in Brooklyn, New York geboren, seine Eltern sind ebenfalls Musiker. Sein Vater ist Deutscher und spielt als Musiker in Basel. Die Mutter ist Amerikanerin und als Musiklehrerin tätig. Sie lebt in den USA.

Die musikalische Ausbildung von Aaron Solberg begann schon sehr früh mit Klavier- und Geigenstunden. Als Zehnjähriger hatte er begonnen, Cello zu spielen. Von 2011 bis 2013 studierte er Musik an der staatlichen Universität New York. Anschließend arbeitete Solberg als Cellist und Dirigent bei verschiedenen Orchestern.

2014 kam Aaron Solberg nach Deutschland und leitete zuerst den Kirchenchor Buchholz bei Waldkirch. 2015 übernahm er den Musikverein Eggenertal, den er immer noch leitet. Außerdem ist er als Dirigent beim Musikverein Hausen an der Möhlin sowie bei der „Juka“ Ehrenkirchen (Feuerwehr- und Winzerkapelle) tätig. Zudem ist er Lehrer für Cello an der Musikschule in Schliengen.

Aaron Solberg hat beim Musikverein Haltingen sowohl die Leitung des Aktiv- als auch des Jugendorchesters übernommen. Sein erster Auftritt mit den Aktiven wird die Teilnahme bei der Fronleichnamsprozession am kommenden Donnerstag in Haltingen sein.