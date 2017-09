Weil am Rhein Abstieg verhindern und vorne mitmischen

Weil am Rhein. Mit großer Erwartung gehen die Tischtennismannschaften des ESV Weil am Rhein in die neue Saison. Der Verein ist mit drei Herren-, zwei Damen-, einer Jugend- und einer Schülermannschaft am Spielbetrieb beteiligt.

Die erste Herrenmannschaft, die sich am Ende der vergangenen Saison auf einem Abstiegsplatz befand, hatte Glück. Durch den Rückzug einer Mannschaft konnte das Team nachrücken und kann somit weiterhin in der Badenliga spielen. Ein wirklicher Glücksfall, zudem sich das Team zur neuen Runde verstärken konnte. Mit dem Schweizer Marc Altermatt kommt ein alter Bekannter zurück zum ESV Weil am Rhein. Er spielte bereits einige Jahre beim ESV, ehe er zum TTC Rio Star Muttenz wechselte. Zusammen mit Denis Joset bildet er das vordere Paarkreuz. In der Mitte greifen Tu Thien Si und Alen Kovac nach Punkten und im hinteren Paarkreuz stehen mit Jürgen Eise und Marc Königer zwei Routiniers bereit. Die Mannschaft will sich in dieser Saison möglichst schnell vom Abstiegsplatz distanzieren und einen Platz im Mittelfeld einnehmen.

Die erste Damenmannschaft will nach dem vierten Platz im Vorjahr auch in dieser Saison vorne mitmischen. Mit Eline Loyen konnte eine hoffnungsvolle Spielerin gewonnen werden. Die junge Belgierin, die bisher beim TT Chelles in der französischen Nationalliga 1 spielte, weist schon zahlreiche Erfolge auf und wird für Lilli Eise an Position 3 eingesetzt.

Lilli Eise wird sich vorerst auf ihre Berufsausbildung konzentrieren und nur als Ersatz zur Verfügung stehen. Weiterhin mit an Bord sind Ievgeniia Vasylieva, Charlotte Carey und Anna Kirichenko.

Die zweite Damenmannschaft hat es nicht geschafft, den Klassenerhalt in der Badenliga zu realisieren. Zu groß waren die personellen Probleme. In der Verbandsliga wollen die Damen jetzt beweisen, dass sie gewillt sind, es in der neuen Saison besser zu machen. Zwar ist Susanne Franzek (ehemals Solja) nicht mehr mit dabei, doch mit Volha Lazarkova kommt eine junge Weißrussin ins Team. Lazarkova, die im TTTZ Eilenburg trainiert, soll auf der einen Seite die zweite Damenmannschaft verstärken, aber auch zusammen mit Lilli Eise als Ersatz bereitstehen, wenn in der ersten Damenmannschaft Not am Mann ist. Da Lilli Eise sicher das eine oder andere Spiel bestreiten wird, sollte sich das Team auf jeden Fall in Richtung Mittelfeldplatz orientieren, so die Erwatungshaltung.

Auch die zweite Herrenmannschaft wurde vom Glück begünstigt und konnte Dank der Auflösung einer Bezirksligamannschaft weiterhin in der Kreisklasse A verbleiben. Und die Mannschaft, die jetzt am Start ist, sollte mit dem Abstieg absolut nichts zu tun haben, meint die sportliche Führung. Denn nicht nur, dass Daniel Manske und Dimitrios Doukoudis fest eingeplant sind, es können auch noch zwei Neuzugänge gemeldet werden. Der Schweizer Kevin Meyer wechselte vom RV Erdmannsweiler zum ESV und Sascha Samtleben kommt vom TSV Immenhausen.

Mit Jan Demner und Lukas Regniet, die sich im vergangenen Jahr dem Weiler Team angeschlossen haben, und dem Jugendspieler Jan Wedekind, steht eine schlagkräftige Truppe bereit, freut sich der Verein.

Dank der diversen Neuzugänge in der ersten und zweiten Mannschaft, ist es dem Verein gelungen, wieder eine dritte Mannschaft ins Rennen zu schicken. In der Kreisklasse D wollen die Spieler vor allem den Spaß am Mannschaftssport in den Vordergrund stellen. Natürlich ist der sportliche Aspekt genauso wichtig und es wird auch hier mit viel Eifer um Punkte gekämpft.

Für die beiden Jugendmannschaften geht es in erster Linie darum, Erfahrung im Wettkampfsport zu sammeln und sich zu verbessern.