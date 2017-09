Weil am Rhein Altweiler Straßenfest

Nachrichten-Ticker

17:45 Betreiber: 1,3 Millionen Menschen in Florida ohne Strom

Tampa - Infolge des Hurrikans "Irma" sind in den USA zwischenzeitlich 1,3 Millionen Menschen ohne Strom gewesen. Von ihnen können nach Angaben eines Betreibers inzwischen 200 000 Menschen wieder mit Energie versorgt werden. Da "Irma" weiter in Florida hinaufziehen wird, ist mit weiteren großflächigen Ausfällen zu rechnen. Wie der Sender ABC meldet, starben drei Menschen bei vom Wetter mitverursachten Verkehrsunfällen. "Irma" hält die Region schon seit Tagen in Atem. In der Karibik starben nach Schätzungen mehr als 20 Menschen, einige Gebiete gelten als unbewohnbar.

17:42 Bänderverletzung - Wieder lange Pause für Schmelzer

Dortmund - Kapitän Marcel Schmelzer wird dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wieder lange fehlen. Der Linksverteidiger zog sich beim 0:0 in Freiburg einen Teilriss im rechten Sprunggelenk zu. Schmelzer hatte nach siebenwöchiger Pause wegen einer solchen Verletzung erst im Breisgau sein Comeback gegeben. Nach Vereinsangaben wird er nun etwa sechs Wochen fehlen. Schmelzer erlitt die Verletzung nach einem rüden Foulspiel von Freiburgs Neuzugang Yoric Ravet, der daraufhin die Roten Karte sah.

17:25 Hertha erneut ohne Sieg gegen Werder: Nur 1:1

Berlin - Hertha BSC hat gegen Werder Bremen wieder nicht gewinnen können. Die Berliner mussten sich am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 begnügen. Mathew Leckie brachte Hertha in der 38. Minute in Führung. Thomas Delaney gelang der Ausgleich für die Bremer. Er sicherte seinem Team den ersten Punkt der neuen Saison. Die Berliner warten nun seit acht Spielen auf einen Erfolg gegen Werder. In der Partie gab Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus als erste Frau ihr Bundesliga-Debüt.

16:44 Florida schwer von Hurrikan "Irma" getroffen

Miami - Mit gewaltiger Zerstörungskraft hat Hurrikan "Irma" die Südspitze Floridas erreicht. Noch bevor "Irmas" Auge die Inselkette Florida Keys erreichte, hatten die Menschen mit den Folgen des extremen Wetters zu kämpfen. In mehr als 250 000 Haushalten in verschiedenen Teilen Floridas fiel der Strom aus. Wie der Sender ABC meldet, starben drei Menschen bei vom Wetter mitverursachten Verkehrsunfällen. "Irma" hält die Region schon seit Tagen in Atem. In der Karibik starben nach inoffiziellen Schätzungen mehr als 20 Menschen, einige Gebiete gelten als unbewohnbar.

15:59 Merkel widerspricht türkischer "Reisewarnung"

Delbrück - Bundeskanzlerin Angela Merkel tritt der von der Türkei ausgesprochenen "Reisewarnung" für Deutschland mit Kritik an Ankara entgegen. "Zu uns kann jeder türkische Staatsbürger reisen. Bei uns wird kein Journalist verhaftet, kein Journalist in Untersuchungshaft gesteckt, bei uns herrscht Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Und darauf sind wir stolz", sagte sie bei einem Wahlkampfauftritt im westfälischen Delbrück. Die türkische Regierung hatte ihre Bürger vor "wahrscheinlicher fremdenfeindlicher und rassistischer Behandlung" in Deutschland gewarnt.