Weil am Rhein. Zum Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Gemeinsam Denkmale erhalten“ am Sonntag, 11. September, wird das Altweiler Schlössli wieder seine Tore öffnen. Erich Ludin reagiert dabei auf das große Interesse der Besucher, die an den Tagen der offenen Gartentür den Wunsch äußerten, mehr über die Historie des Anwesens zu erfahren. Passend zum Motto werden einige Original-Dokumente gezeigt, die zum Teil über 200 Jahre alt sind, genauso wie altes Handwerkszeug und Gerätschaften aus dem Fundus. Dazu finden um 13, 14.30 und 16 Uhr jeweils etwa 20-minütige Vorträge statt, die Informationen über die vergangenen etwa 500 Jahre enthalten, seit das Schlössli im Jahr 1563 zum ersten Mal erwähnt wurde. Außerdem bietet es sich an, in dem großen Garten des Schlössli zu verweilen, der im September noch einmal in einer ganz besonderen Blütenpracht erstrahlt. Geöffnet hat das Altweiler Anwesen an der Hauptstraße 48 von 13 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.