Weil am Rhein (sif). Wie gut die wirtschaftliche Lage in der Stadt ist, zeigte OB Dietz beim Neujahrsempfang an der steigenden Zahl an Arbeitsplätzen auf. Derer gibt es heute fast 12 000 – so viele wie noch nie. Innerhalb von sieben Jahren bedeutet dies eine Steigerung um 15 Prozent. „Unsere großen Unternehmen behaupten sich im internationalen Wettbewerb, beim Handwerk und Gewerbe sind die Auftragsbücher voll, und der Handel erlebt jeden Tag Sonderkonjunktur“, stellte Dietz fest.