Weil am Rhein Art-Dorf eine Erfolgsgeschichte

Von Siegfried Feuchter

Was Gerhard Hanemann vor zehn Jahren initiiert hat, ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden: das Art-Dorf. Die Freilichtgalerie in Ötlingen zieht mittlerweile Kunstfreunde aus ganz Deutschland an. Am kommenden Sonntag rückt Ötlingen erneut in den Blickpunkt, wenn zum fünften Mal der Tag der Kunst stattfindet.

Weil am Rhein-Ötlingen. Wer durch die Straßen des malerischen Dorfs läuft, entdeckt an Hauswänden und in Vorgärten 70 Bilder und Skulpturen von Künstlern aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Spanien. Sie alle bereichern mit ihren Werken die Ötlinger Freilichtgalerie, die längst weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt ist und immer wieder Leute aus der Region, Touristen und Kunstfreunde anzieht. Ein Ehepaar aus München, so weiß Gerhard Hanemann, ist extra wegen der Freilichtgalerie schon mehrfach nach Ötlingen gekommen, so faszinierend finden sie das sich laufend verändernde Art-Dorf.

Der Initiator hat es vor rund zwölf Jahren, als nach einem Urlaub im italienischen Casoli in den Abruzzen in ihm die Idee reifte, kaum für möglich gehalten, dass sein Kunstprojekt eine solche Dimension annehmen und er bei den Hausbesitzern in Ötlingen offene Türen einrennen würde. Denn bereitwillig haben sie Hauswände und Vorgärten bereitgestellt, um die Kunstobjekte wirkungsvoll präsentieren zu können.

Hanemann weiß aber auch: Es muss behutsam vorgegangen werden, es darf nicht alles zugepflastert werden, denn der Charakter des Dorfes müsse erhalten bleiben. Deshalb wird die Freilichtgalerie in Zukunft, wenn überhaupt, nur noch sorgsam erweitert.

Nun sind es zehn Jahre, in denen das Art-Dorf gewachsen ist. Einen gewinnenden Einblick bietet am Sonntag, 23. Juli, von 12 bis 18 Uhr der „Tag der Kunst“. 50 Künstler werden vor Ort sein, die sich über die Schulter schauen lassen. Hinzu kommen noch 20 Gastkünstler, denn jeder Teilnehmer am „Tag der Kunst“ darf einen Gast mitbringen.

Aktionen Vor allem entlang der Ötlinger Dorfstraße wird am Sonntag pulsierendes Leben herrschen, wenn man den Künstlern bei ihrer Arbeit zusehen und beim Rundgang auch ein Rahmenprogramm genießen kann. Es wird ein aktionsreicher Tag werden. Um 12 Uhr wird Oberbürgermeister Wolfgang Dietz den „Tag der Kunst“ eröffnen, wobei Hansi Kolz für die musikalische Umrahmung sorgt.

Ausstellungen

Die Fotogruppe K6 wird mit einer neuen Ausstellung aufwarten (wir berichten noch), während die Dorfstube von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist.

Bewirtung

Nicht nur die örtliche Gastronomie, sondern auch die Ötlinger Vereine wie Gesangverein, Singkreis, Frauenverein und Rockchor werden wirten.

Musikalische Umrahmung

Hansi Kolz wird mit seinen Saxofonklängen und auch in Begleitung des Didgeridoo-Spielers Roman Buss die Besucher musikalisch unterhalten. Zudem tritt er mit seiner Mittwochband aus Basel auf. Des Weiteren wird Andreas Enderlin mit seinem Bernardo Donatelli Orchester aufspielen.

Kinderprogramm Auch für die kleinen Besucher des Kunsttags gibt es viel zu entdecken. Der Kindergarten Ötlingen und die Hermann-Daur-Schule Märkt-Ötlingen sowie die Malgruppe Palette bieten ein kreatives Rahmenprogramm.

Parkmöglichkeiten Die Ötlinger Ortsdurchfahrt ist am Sonntag von 10 bis 20 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Parkmöglichkeiten gibt es bei der Mehrzweckhalle sowie beim Wohnpark in Binzen. Ab 11.30 Uhr verkehrt ein Shuttle-Bus der Firma Renk zwischen Wohnpark und Ötlingen.