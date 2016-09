Wie viele Bürger am friedlichen Sternmarsch nach Friedlingen am Samstag teilnehmen werden, kann Andreas Rühle vom „Aktionsbündnis Miteinander“ schwer voraussagen. Ein banger Blick richtet sich dabei gen Himmel. Von Marco Fraune Weil am Rhein. Viele Mails mit Gruppenanmeldungen liegen bei den Organisatoren des Demonstrationszugs mit Kundgebung auf der Riedli-straße neben der Rheinschule bereits vor. Zwar muss keine Anmeldung erfolgen, doch die freiwilligen bisherigen Rückmeldungen ergeben laut Rühle etwa 200 Zusagen für die Veranstaltung. Wie berichtet, hat hierzu die „Aktion Miteinander” eingeladen, ein Bündnis Weiler Bürger und Gemeinderatsfraktionen. Ziel dabei ist die Förderung eines toleranten und friedlichen Miteinanders der ganzen Weiler Bevölkerung, egal welcher Herkunft und Kultur. Mit dem Sternmarsch sollen möglichst viele Menschen dazu bewegt werden, ein klares Bekenntnis zu diesen Werten zu geben, um damit ein starkes und nachhaltiges Zeichen zu setzen. Ein Faktor wird dabei aber auch das Wetter spielen, wissen die Organisatoren. „Auch wenn es regnet, sollten viele Bürger kommen. Je mehr teilnehmen, umso besser“, hofft Rühle, dass gegebenenfalls einfach zum Regenschirm gegriffen wird. Bei der Kundgebung, die um 17 Uhr beginnt, sollen keine langen Reden sondern nur kurze Redebeiträge neben dem Mehrgenerationenhaus gehalten werden. In der evangelische Friedenskirche und der katholischen Kirche Guter Hirte gibt es ab 17.45 Uhr Musikdarbietungen. Das Ende der Kundgebung ist für 18.30 Uhr vorgesehen. Märkt: Kurzfristig geändert hat sich der Start von einem der sechs Treffpunkte, von wo aus der Sternmarsch beginnt. Wie Stefan Hoffmann, Ortsvorsteher von Märkt, gestern mitteilte, ist Treffpunkt in Märkt am Feuerwehrhaus bereits um 15.45 Uhr. Geplant ist dann ein 75-minütiger Fußmarsch nach Friedlingen. Zurück gibt es laut Hoffmann bei Bedarf einen Rückfahrservice, für den man sich während des Fußmarsches nach Friedlingen anmelden kann. Die Velo-Fahrer, die gemeinsam ab Märkt zur Veranstaltung fahren wollen, radeln um 16.30 Uhr los. Die übrigen Startzeiten und -orte sind: Alt-Weil: Museum am Lindenplatz um 16 Uhr – 45 Minuten zu Fuß nach Friedlingen Leopoldshöhe: Rathaus um 16.15 Uhr – 30 Minuten zu Fuß Haltingen: Bahnhof um 16 Uhr – 45 Minuten zu Fuß Ötlingen: Kirche um 15.45 Uhr – 75 Minuten zu Fuß Otterbach: LGS-Parkplatz um 16.15 Uhr – 30 Minuten zu Fuß Teilnehmer von auswärts können auf dem LGS-Parkplatz parken und von dort ebenso zu Fuß nach Friedlingen laufen. Personen, die nicht gut zu Fuß sind, können auch das Parkhaus von E+H in Friedlingen an der Colmarerstraße nutzen. An jedem Ausgangsort finden Bürger einen oder zwei Ordner, der bei Fragen weiterhilft, heißt es in der Ankündigung.