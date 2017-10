Weil am Rhein Ausstellung bei Stahlberger

22:30 Düsseldorf nach 3:1 gegen Duisburg an Tabellenspitze

Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel setzte sich 3:1 gegen den MSV Duisburg durch und zog wieder an Holstein Kiel vorbei. Der MSV liegt nach der Niederlage auf Rang 15.

22:26 Suche nach Motiv des Todesschützen von Las Vegas

20:55 Guterres schockiert von Gewalttat in Las Vegas

New York - UN-Generalsekretär António Guterres hat sich schockiert von der Gewalttat mit vielen Toten in Las Vegas gezeigt. Er sei sehr geschockt und alarmiert von dieser schrecklichen Attacke, beschrieb ein Sprecher in New York die Reaktion des UN-Chefs. Guterres werde einen Beileidsbrief an die US-Regierung schreiben. Bei einem Musikfestival in Las Vegas hatte ein Schütze mindestens 58 Menschen umgebracht und mehr als 500 verletzt. Er schoss aus dem oberen Stockwerk eines Hotels und tötete sich dann selbst. Es soll sich um einen 64-jährigen US-Bürger handeln. Einen terroristischen Hintergrund schließt das FBI bislang aus.