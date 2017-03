Weil am Rhein Autoaufbruch entpuppt sich als Nothilfe

Nachrichten-Ticker

13:00 Gabriel: Nazi-Vergleiche verstoßen gegen deutsches Recht

Berlin - Im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker verschärft die Bundesregierung weiter die Gangart. Mit Außenminister Sigmar Gabriel warf erstmals ein Mitglied der Bundesregierung der türkischen Regierung vor, mit ihren Nazi-Vorwürfen gegen deutsches Recht zu verstoßen. Eine Beschimpfung oder Verächtlichmachung der Bundesrepublik Deutschland oder ihrer Verfassung sei strafbar, sagte Gabriel mit Verweis auf das Strafgesetzbuch. "Ein Vergleich mit dem Nationalsozialsozialismus wäre eine solche", so Gabriel.

12:56 Flüchtlingskinder leiden in Sammelunterkünften

Berlin - Viele Flüchtlingskinder leiden darunter, dass sie in Deutschland lange Zeit in Sammelunterkünften mit vielen fremden Menschen auf engem Raum zusammenleben müssen. Das zeigt eine Studie des UN-Kinderhilfswerks Unicef. Demnach musste mehr als jeder fünfte Minderjährige mehr als sechs Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung wohnen. In der Studie heißt es: Sie warten auf eine Entscheidung über die Asylanträge der Familie, auf den Arztbesuch, den Kitabesuch und insbesondere auf eine dauerhafte, geeignete Bleibe.

12:34 EU-Sondergipfel zum Brexit am 29. April

Brüssel - Die EU will ihre Linie für die Verhandlungen mit Großbritannien über den Brexit bei einem Sondergipfel am 29. April festzurren. Das kündigte EU-Ratspräsident Donald Tusk an. London will das offizielle Scheidungsgesuch am Mittwoch kommender Woche in Brüssel einreichen. Eine der schwierigsten Fragen ist die Trennung der Finanzbeziehungen. Die britische EU-Mitgliedschaft wird voraussichtlich im März 2019 enden.

12:29 Turkish Airlines: USA verbieten Laptops im Handgepäck

Washington - Die US-Regierung hat die Mitnahme von größeren Elektronikgeräten im Handgepäck auf Flügen aus einigen Ländern in die USA verboten. Die Luftfahrtgesellschaft Turkish Airlines bestätigte eine entsprechenden Anordnung der Transportsicherheitsbehörde und des Heimatschutzministeriums. Alle Geräte, die größer als ein traditionelles Handy oder ein Smartphone seien, dürften nicht mehr im Handgepäck mit an Bord. Eine offizielle Bestätigung aus Washington gab es zunächst nicht.

12:13 Zwei Männer nach Pariser Flughafen-Angriff in Gewahrsam

Paris - In Frankreich haben die Ermittler nach dem Angriff auf Soldaten am Pariser Flughafen Orly zwei Männer in Gewahrsam genommen. Sie werden verdächtigt, bei der Beschaffung der Schrotpistole des Angreifers eine Rolle gespielt zu haben. Das bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur. Bisher war wenig über das Umfeld des 39 Jahre alten Täters bekannt. Er war am Samstag nach dem Angriff von Soldaten erschossen worden. Unterdessen tauchte eine Überwachungskamera-Aufnahme auf, die den Angriff zeigen soll.