Ein fast babylonisches Sprachengewirr erfüllt alle zwei Monate den heimeligen Gewölbekeller im Alten Rathaus in der Hinterdorfstraße. Dann nämlich, jeweils am ersten Donnerstag, öffnet das Café International, der Sprachtreff der VHS seine Pforten. Von Manfred Herbertz Weil am Rhein. Hier haben Menschen die Möglichkeit, ganz zwanglos in allerlei Fremdsprachen miteinander zu kommunizieren, erzählt Carolin Lefferts, die umtriebige Leiterin des Café International. Am Donnerstag, 6. Oktober, startet der Sprachtreff in das neue Semester. Im Lauf der vergangenen zwei Jahre hat sich im Café zwar ein fester Kreis gebildet, aber immer wieder wird dieser durch neu Hinzukommende ergänzt und er verändert sich auch ständig durch Wechsel. So sei es sehr spannend zu sehen, wie sich die Unterhaltungen an den einzelnen Tischen jedes Mal entwickeln, sagt Lefferts. 25 bis 30 Menschen, davon etwa 15 regelmäßig, finden sich zu den Sprachtreffs im Gewölbekeller ein. Dann wird dort munter drauf los parliert: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch, das sind die Sprachen, die im Café an den Tischen gesprochen werden. Wie Carolin Lefferts betont, ist es jedoch nicht nötig, die Fremdsprache vollendet zu beherrschen. Gerade das mache ja den Reiz aus, sich auszuprobieren, längst Vergessenes wieder hervorzukramen, oder das neu Gelernte gleich anzuwenden, und Neues dazuzulernen „jedoch gewisse Grundkenntnisse sollten schon vorhanden sein“. So ist das Publikum stets bunt gemischt. Da ist das ältere Ehepaar, das gerne ihre Italienischkenntnisse weiter anwendet, da kommt der junge Praktikant nach einem Aufenthalt in Lateinamerika und möchte seinen Spanischwortschatz erweitern. Aber auch Menschen aus anderen Sprachräumen kommen, um Deutsch zu sprechen, wie das Pärchen, sie Deutsche und er Brasilianer, bei dem er noch kein Deutsch versteht. Dann gibt es schon mal den einen oder anderen Ratschlag zum Umgang mit Ämtern und Behörden. „Es macht Riesenfreude, die Menschen zu erleben“, sagt Lefferts. Es gibt keine Eingangsvoraussetzungen, die man erfüllen muss, um ins Sprachen-Café zu kommen, „einfach kommen, zuhören und wenn man mag, mitreden“, so bringt es die Leiterin auf den Punkt. Das Angebot ist niederschwellig. Und man kann ganz unverbindlich reinschauen. Das Team, das das Café International betreut, besteht derzeit aus vier Personen, Uschi Martin, Blandine Lutz, Gudrun Greiwe und eben Carolin Lefferts „Es ist eine tolle Sache, mit einem Team, das sich da unter dem Dach der VHS gefunden hat, zusammenzuarbeiten.“ Doch für die Moderation an den einzelnen Tischen, vor allem in italienischer und spanischer Sprache, wünscht sich das Team Verstärkung. „Das muss nicht unbedingt ein Muttersprachler sein, aber er oder sie sollte die Sprache sehr gut beherrschen. Leute freuen sich aufs nächste Treffen Der zweimonatige Rhythmus habe sich bewährt, weiß Lefferts, da „freuen sich die Leute richtig aufs nächste Treffen“, und es werde weniger als Verpflichtung empfunden, dorthin zu gehen. Als Schmankerl steht für die Café-Gäste am 14. Oktober ein Besuch in St. Louis beim dortigen Sprachtreff an. Diese waren im Frühjahr in Weil zu Gast, jetzt freut man sich auf den Gegenbesuch. n www.vhs-weil-am-rhein.de