Weil am Rhein Besondere Leistungen gezeigt

Von Marco Fraune

Strahlende Gesichter: Sportler des Jahres ist Handballer Patrick Gempp und Sportlerin des Jahres Paracyclerin Raphaela Eggert. Zum Jugendsportler des Jahres wurde Tischtennisspieler Tom Eise gewählt, zur Jugendsportlerin des Jahres die Volleyballerin Louisa Gasenzer. Als Mannschaft des Jahres konnte die erste ESV-Tischtennis-Damenmannschaft punkten. Zur Jugendmannschaft des Jahres wurde die U12 Judo weiblich der Judoschule Haltingen gewählt.

Weil am Rhein. Bei der Sportlerehrung im Rathaus sind am Freitagabend besondere sportliche Leistungen ausgezeichnet worden. Thomas Misch, Präsident des Turn- und Sportrings in Weil am Rhein, unterstrich vor knapp 200 Besuchern, dass die Leistungen das Bezirksniveau deutlich übersteigen müssen. „Die Auszeichnung soll nicht verwässert werden und in Weil etwas Besonderes bleiben.“

OB Wolfgang Dietz sagte die Unterstützung des Sports durch Stadt und Gemeinderat zu. Doch: „Man muss austarieren.“ Durch das Programm führte Andy Eyhorn. Musikalisch umrahmt wurde die Ehrung von Christian Leitherer mit „groove ,n’ joy“. Mitglieder des Turnvereins Alsatia Hüningen zeigten sportliche Einlagen.

Sportler der Jahres Patrick Gempp vom ESV Weil am Rhein macht weiter von sich reden. Bei der Ehrung konnte er sogar den Springreiter Hans-Dieter Dreher hinter sich lassen und ist damit nun Sportler des Jahres 2016. Im vergangenen Jahr nahm Gempp an den Junioren-Europameisterschaften teil. Derzeit wirft er den Ball für den TV Großwallstadt in der dritten Liga Ost.

Sportlerin des Jahres In den Perspektivkader der deutschen Nationalmannschaft aufgenommen wurde die Paracyclerin Raphaela Eggert vom RSV Haltingen, die nun zur Sportlerin des Jahres gewählt wurde. In den Europacup-Rennen erreichte sie im vergangenen Jahr zwei dritte Plätze sowie einen ersten Platz, auch beim UCI-Europacup in Verona wurde sie Erste. Gleiches galt für das Einzelzeitfahren bei der Zol-lernalbtour in Albstadt.

Mannschaft des Jahres Schon in der Premierensaison der zweiten Bundesliga hat die erste Damenmannschaft Tischtennis des ESV Weil am Rhein den vierten Platz erreicht. Mit der Wahl zur Mannschaft des Jahres 2016 konnte die Damenmannschaft ihren Titel aus dem Vorjahr wiederholen. Jugendsportler des Jahres Der Tischtennis-Spieler Tom Eise hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich, das nun mit der Wahl zum Jugendsportler des Jahres garniert wurde. Bei den offenen österreichischen Meisterschaften siegte er bei den Junioren, mit dem Baden-Württemberg-Team belegte er im Deutschlandpokal den zweiten Platz und bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft kam er bis ins Achtelfinale im Einzel und im Doppel bis ins Viertelfinale. Beim Top-24-Bundesranglistenturnier errang er den fünften Platz.

Jugendsportlerin des Jahres Die Jugendsportlerin des Jahres, Louisa Gasenzer, wird nach einem erfolgreichen Jahr 2016 in diesem Jahr in das Bundesleistungszentrum nach Stuttgart wechseln. Zudem wurde die Volleyballerin als einzige Südbadenerin für die deutsche Jugendnationalmannschaft nominiert. Sie ist Kapitänin des südbadischen Auswahlkaders, spielt zur Zeit in der Schweiz und ist dort mit 14 Jahren Stammspielerin beim Kader U23.

Jugendmannschaft des Jahres Die U12 Judo der Judoschule Haltingen hat sich den Titel Jugendmannschaft des Jahres gesichert, womit sie den Titel verteidigen konnte. Mit einer guten Moral und Leistungswillen hatten sich die Judoka nach einem schlechten Start noch aufs Podest gekämpft. Sie erreichten den dritten Platz bei den südbadischen Meisterschaften.