Weil am Rhein. Über das Wochenende hat die Bundespolizei 36 Personen festgestellt, die von Basel aus unerlaubt ins Bundesgebiet einreisten. Ausschließlich wurden Fern- und Nahverkehrszüge sowie die grenzüberschreitende Tram genutzt. Bei den Flüchtlingen handelt es sich um afrikanische Staatsangehörige aus den Ländern Eritrea, Somalia, Kamerun, Liberia, Gambia, Sierra Leone, Guinea und der Elfenbeinküste. Alle wollen Asyl beantragen.

Acht der Eingereisten wurden bereits in Italien registriert, sieben weitere in Italien und der Schweiz. 28 Personen wurden nach der Regis­trierung durch die Bundespolizei an die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber in Karlsruhe verwiesen. Acht Migranten sind noch minderjährig und wurden zu umliegenden Jugendeinrichtungen gebracht.