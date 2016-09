Weil am Rhein. Der CDU- Stadtverband Weil am Rhein wird am Samstag, 17. September, mit seiner Teilnahme am Sternmarsch nach Friedlingen das Aktionsbündnis „Miteinander“ unterstützen und „ein klares Zeichen für Demokratie und Toleranz“ setzen. Das erklärte CDU-Vorsitzende Ulrike Smit. Die CDU möchte parteiübergreifend mit allen anderen aufrufen, aktiv und zahlreich an dieser friedlichen und demokratischen Veranstaltung teilzunehmen und verdeutlichen, „dass die Grundwerte unserer Gesellschaft wie Menschenrechte, Menschenwürde und die Hilfsbereitschaft gegenüber denjenigen, die unseren Schutz benötigen, geschützt und verteidigt werden“. Das Aktionsbündnis Miteinander schweiße daher alle zusammen. Diese „phantastische Idee“ verdiene es, unterstützt zu werden, erklärt die CDU. Mit dem friedlichen Sternmarsch nach Friedlingen würden alle dieses wichtige Zeichen setzen. Deshalb sei es wichtig, dabei zu sein.