Weil am Rhein Die Laster sorgen für „Chaos“

Von Marco Fraune

Die Bahnsperrung bei Rastatt macht sich jetzt deutlich auf den Weiler Straßen bemerkbar. Sowohl am Autobahnzoll als auch am Umschlagbahnhof ist der Andrang deutlich größer als abgefertigt werden kann, fasst die Polizei zusammen.

Weil am Rhein. „Die sind völlig überfordert mit dem Aufkommen“, blickt Polizeisprecher Mathias Albicker auf die rote Ampel vor dem Umschlagbahnhof, vor der zahllose Laster warten. Etliche Fahrer, die diese Anlage zum Ziel haben, würden zudem nicht nur auf dem vorgelagerten Parkplatz warten, sondern sich sogar auf der Autobahn in den dortigen kilometerlangen Stau einreihen. Zwischendurch werden sie bei einer Leerung des Parkplatzes von der Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass wieder freie Warteflächen vor dem Umschlagbahnhof bestehen. Dieses Prozedere wird sei Wochenanfang praktiziert.

Von einem „ Chaos auf der Straße in und rund um Weil am Rhein“, berichtete gestern auch der Transportchef der Spedition Bäumle, Stefan Leijdekkers, der sogar vom Annahmestopp am Terminal Weil berichtete. Der Stau vor dem Weiler Umschlagbahnhof reiche über die entsprechende Abfahrt auf die Bundesstraße 532. „Nun gibt es Stau auf der Palmrainbrücke, der Alten Straße, der B3 bis Efringen – in ganz Friedlingen bewegt sich nichts mehr“, fasste er gestern Morgen das Geschehen zusammen. Mit neun Fahrzeugen wollte die Spedition eigentlich den Umschlagbahnhof anfahren, doch musste direkt wieder drehen.

„Überall herrscht großes Chaos“, bestätigte der Polizeisprecher die sich durch die Rastatter Bahnsperrung weiter verschärfende Situation. Am Zollhof sei das Aufkommen zu hoch, sodass die Verkehrsleitsysteme auf der A5 die Laster zurückhalten müssen, womit sich der Lkw-Stau bildet – und das schon verstärkt seit Wochenanfang.

Besonders brisant stellt sich die Situation am Umschlagbahnhof dar. Hier gibt es seit Dienstag eine Annahmesperre für Laster, wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte.

Ansonsten würden in Weil eher maritime Verkehre abgewickelt, nun seien es vor allem Sattelauflieger, die aber mehr Platz benötigen und nicht so gestapelt werden können. In Zusammenarbeit mit den Spediteuren soll nach Lösungen gesucht werden. Noch einige Tage würde die Sperrung wohl dauern.

Noch am Freitag hatte sich ein Bahnsprecher gegenüber unserer Zeitung zuversichtlich gezeigt, dass Lösungen gefunden werden. Gestern nun hieß es, dass eine „nicht vorhersehbare Situation“ eingetreten sei, da die Umkehrung des Verkehrs eintrat. Es handele sich aktuell um „eine angespannte Situation“.