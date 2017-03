Weil am Rhein Doppelter Uhrenschmuggel vereitelt

Weil am Rhein. Zollbemte haben einen doppelten Uhrenschmuggel vereitelt. Zunächst zum Zollamt Rheinfelden-Autobahn kamen zwei junge Chinesen, die sich zum Studium in den Niederlanden aufhielten, um in der Schweiz gekaufte Armbanduhren zur Einfuhr in die EU abzufertigen. Da die beiden Männer von der Summe der anfallenden Einfuhrabgaben überrascht waren, erklärten sie, die Uhren wieder in die Schweiz zurückführen und diese dort zunächst bei einem Freund lassen zu wollen.

Mit dem Versuch, über das Zollamt Weil am Rhein-Autobahn unkontrolliert einreisen zu können, hatten die deutschen Zöllner allerdings gerechnet. Eine Kontrollstreife sichtete auch wenig später das betreffende Fahrzeug auf der A5 in Höhe Efringen-Kirchenf. Die Markenuhren im Wert von rund 5900 und 8000 Schweizer Franken trugen die beiden am Handgelenk und weitere Zubehörteile fanden sich im Kofferraum.

Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Einfuhrabgaben in Höhe von 1000 und 1500 Euro zuzüglich einer Sicherheitsleistung mussten beide bezahlen. Ihre Reise konnten sie anschließend mit den Uhren fortsetzen.