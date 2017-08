Weil am Rhein Dreizack: B 3 bleibt sieben Tage gesperrt

21:47 "Bild": Höwedes vor Wechsel zu Juve

Gelsenkirchen - Der ehemalige Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes steht nach Informationen der "Bild"-Zeitung vor einem Wechsel zum italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin und seinem Nationalteamkollegen Sami Khedira. "Ja, Juve will, Benedikt Höwedes will – wir sind grundsätzlich klar. Jetzt muss auch Schalke wollen", zitierte die "Bild" Höwedes' Berater Volker Struth. Der neue Schalke-Trainer Domenico Tedesco hatte Höwedes das Kapitänsamt entzogen und diese Aufgabe Torhüter Ralf Fährmann übertragen.

20:53 Ende des Transferpokers im Fall Dembélé in Sicht

Monaco - Das wochenlange Wechseltheater um den streikenden und suspendierten Dortmunder Bundesliga-Profi Ousmane Dembélé steht kurz vor dem Abschluss. BVB-Geschäftsführer Watzke kündigte am Rande der Champions League-Auslosung in Monaco eine baldige Entscheidung im Streit um den möglichen Transfer zum FC Barcelona an. Die Einigung könnte Watzke bei der Bilanzpressekonferenz des börsennotierten Clubs am Freitag in Dortmund verkünden. Nach Informationen der "Bild" soll Dortmund bis zu 150 Millionen Euro kassieren.