Nachrichten-Ticker

15:00 Türkei umgarnt zum ITB-Auftakt deutsche Urlauber

Berlin - Der Konflikt mit der Türkei hat den ersten Tag der Reisemesse ITB überschattet. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu warb in Berlin um deutsche Urlauber. Sein Land sei so sicher wie Deutschland. Im Streit mit Deutschland rief er zu gegenseitigem Respekt auf. Der Türkei-Tourismus steckt nach mehreren Terroranschlägen und dem Putschversuch im vergangenen Jahr in der Krise. Für Aufregung hatten zuletzt Nazi-Vergleiche des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und auch Cavusoglus gesorgt.

14:54 Mordverdächtiger auf der Flucht - Warnung an Schulen

Herne - Wegen der Großfahndung nach dem mutmaßlichen Kindermörder Marcel H. gelten an Schulen und Kindergärten der Stadt Herne besondere Sicherheitsvorkehrungen. Das Jugendamt hat als Vorsichtsmaßnahme die städtischen Kindergärten aufgefordert, mit den Kindern nur drinnen zu spielen und die Außenbereiche nicht zu nutzen. Das sagte ein Stadtsprecher. Das neun Jahre alte Opfer war am Montagabend erstochen im Keller des Nachbarn Marcel H. gefunden worden. Entdeckt wurde das Verbrechen durch Fotos, die Marcel H. online verbreitet hatte.

14:48 Stellen bleiben länger unbesetzt

Düsseldorf - Viele Firmen müssen immer länger nach geeigneten Mitarbeitern suchen - offene Stellen bleiben oft lange unbesetzt. Die durchschnittliche Vakanzzeit sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 auf 95 Tage gestiegen", heißt es in der sogenannten Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit für das vergangene Jahr. Zuerst hatte die "Rheinische Post" darüber berichtet. Es gebe zwar keinen flächendeckenden Fachkräftemangel in Deutschland, aber einen Mangel in einzelnen Berufsgruppen und Regionen.

14:46 Gewalt gegen Frauen: Deutschland ratifiziert Konvention

Berlin - Das Kabinett hat einen Gesetzentwurf zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen auf den Weg gebracht. Dabei geht es um die Umsetzung der sogenannten Istanbul-Konvention des Europarats, die bereits 2014 in Kraft trat. Deutschland hat die Konvention aber noch nicht ratifiziert. Das soll jetzt durch Bundestag und Bundesrat geschehen. Eine zügige Ratifizierung war auch nach den Übergriffen in der Kölner Silvester-Nacht von 2015 auf 2016 gefordert worden. Die Istanbul-Konvention stuft Gewalt gegen Frauen unter anderem als Menschenrechtsverletzung ein.

13:42 Kindermord von Herne - Polizei sperrt Schule ab

Wetter (Ruhr) - Die Polizei fahndet bundesweit nach dem 19-jährigen Marcel H. aus Herne, der ein Nachbarskind ermordet haben soll. Die Polizei sperrte am Morgen eine Schule in der etwa 15 Kilometer entfernten Stadt Wetter (Ruhr) ab. Einsatzkräfte durchsuchten das Gymnasium und forderten die Schüler auf, in ihren Klassen zu bleiben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Ermittler sprachen von einer reinen Vorsichtsmaßnahme. Ein Passant will Marcel H. zuvor in der Nähe der Schule gesehen haben.