Weil am Rhein-Haltingen. Bislang unbekannte Täter haben in dieser Woche versucht, in ein Haus an der Bodenseestraße einzubrechen. Eine Bewohnerin stellt am Donnerstag fest, dass die Terrassentür beschädigt war. Hier wurde versucht, die Tür aufzubrechen, allerdings ohne Erfolg.

Durch das Hebelwerkzeug dürfte ein Schaden von einigen hundert Euro entstanden sein, heißt es im Polizeibericht. Die Tatzeit lasse sich nicht genau bestimmen, sie liegt zwischen Montag und Donnerstag.